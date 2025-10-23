Las palabras de André Jardine antes y después de la derrota ante Cruz Azul por el Clásico Joven del futbol mexicano causaron bastante revuelo en la liga. El entrenador brasileño se quejó por la decisión de programar el partido después de la fecha FIFA, ya que varios de sus jugadores llegaron justos físicamente.

“Lo que podríamos es tratar de evitar que los clásicos se jueguen después de las Fechas FIFA. No entiendo por qué en México pasa exactamente esto porque hay equipos que tienen muchos jugadores en selección y se les complica un poco la preparación ante un partido que todos entendemos que tiene un grado de importancia mayor que lo normal”, comentó Jardine.

No solo el América estaría inconforme, con el calendario, sino que también otros clubes como Chivas y Cruz Azul podrían sumarse para exigir cambios en la programación. Esto abriría la posibilidad de un pedido conjunto de varios equipos de la liga.

Clubes buscan mejorar la organización de los partidos importantes

Los equipos quieren asegurarse de que los clásicos y encuentros clave no se jueguen inmediatamente después de las fechas FIFA. La intención es que los partidos de mayor relevancia tengan prioridad y se garantice un nivel de calidad que los aficionados esperan: encuentros de categoría AAA.

Los directivos de los equipos pedirán a la Liga MX que reorganice de manera más eficiente el calendario. Al disputarse partidos clave después de más de una semana sin actividad, se perjudica la calidad del espectáculo y la relación de la afición con el torneo, por lo que los clubes buscan que se dé prioridad a la preparación para este tipo de compromisos.