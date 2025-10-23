Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

¿Hay favoritismo?América, Cruz Azul y Chivas se unen para realizar un cambio en la Liga MX

Los grandes de México estarían unidos para que haya cambios en la Liga MX de cara al futuro y este es el motivo principal.

Por Ramiro Canessa

Los equipos grandes de México se unen por lograr cambios en la Liga MX.
© Getty ImagesLos equipos grandes de México se unen por lograr cambios en la Liga MX.

Las palabras de André Jardine antes y después de la derrota ante Cruz Azul por el Clásico Joven del futbol mexicano causaron bastante revuelo en la liga. El entrenador brasileño se quejó por la decisión de programar el partido después de la fecha FIFA, ya que varios de sus jugadores llegaron justos físicamente.

Publicidad
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el gol de Juan Brunetta ante Pachuca

ver también

Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el gol de Juan Brunetta ante Pachuca

“Lo que podríamos es tratar de evitar que los clásicos se jueguen después de las Fechas FIFA. No entiendo por qué en México pasa exactamente esto porque hay equipos que tienen muchos jugadores en selección y se les complica un poco la preparación ante un partido que todos entendemos que tiene un grado de importancia mayor que lo normal”, comentó Jardine.

Tweet placeholder

No solo el América estaría inconforme, con el calendario, sino que también otros clubes como Chivas y Cruz Azul podrían sumarse para exigir cambios en la programación. Esto abriría la posibilidad de un pedido conjunto de varios equipos de la liga.

Publicidad
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Toluca y el triunfo de Tigres UANL

ver también

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga MX tras el empate de Toluca y el triunfo de Tigres UANL

Clubes buscan mejorar la organización de los partidos importantes

Los equipos quieren asegurarse de que los clásicos y encuentros clave no se jueguen inmediatamente después de las fechas FIFA. La intención es que los partidos de mayor relevancia tengan prioridad y se garantice un nivel de calidad que los aficionados esperan: encuentros de categoría AAA.

Los directivos de los equipos pedirán a la Liga MX que reorganice de manera más eficiente el calendario. Al disputarse partidos clave después de más de una semana sin actividad, se perjudica la calidad del espectáculo y la relación de la afición con el torneo, por lo que los clubes buscan que se dé prioridad a la preparación para este tipo de compromisos.

ramiro canessa
Ramiro Canessa
    Lee también
    Critican duramente a Lionel Messi por renovar su contrato con Inter Miami
    MLS

    Critican duramente a Lionel Messi por renovar su contrato con Inter Miami

    ¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY jueves 23 de octubre?
    NBA

    ¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY jueves 23 de octubre?

    Messi, a un paso de las 400 asistencias en su carrera: descubre sus mejores cuotas
    Apuestas

    Messi, a un paso de las 400 asistencias en su carrera: descubre sus mejores cuotas

    Lionel Messi renueva con Inter Miami: salario y duración del contrato
    Futbol Internacional

    Lionel Messi renueva con Inter Miami: salario y duración del contrato

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo