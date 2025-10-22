En una propuesta futbolera que prometía más de lo que fue, este miércoles 23 de octubre concluyó la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. En un día de doble turno, los compromisos no estuvieron a la altura de las grandes expectativas que la afición tenía puestas en cada uno de ellos. En este contexto, repasa cómo quedó la tabla de posiciones de la fase regular del campeonato de la Liga MX.

Los resultados del miércoles en la jornada 14 del Apertura 2025:

En este desglose, los marcadores finales de los cinco enfrentamientos que se desarrollaron a lo largo de esta tarde y noche:

Pachuca 1-2 Tigres UANL (Kenedy / Juan Brunetta y Diego Lainez).

(Kenedy / Juan Brunetta y Diego Lainez). Querétaro 1-0 Chivas (Ali Ávila).

(Ali Ávila). Xolos 0-0 Toluca .

. Atlas 2-0 León (Uros Djurdjevic x2).

(Uros Djurdjevic x2). Pumas 0-1 Atlético San Luis (Sebastien Salles-Lamonge).

En una muy discreta sucesión de encuentros, este miércoles apenas dejó 7 goles en 5 juegos en total, con un muy bajo promedio de 1.4 anotaciones por compromiso. Las consecuencias del desgaste de la fecha doble.

¿Quién es el líder del Apertura 2025 tras la jornada 14?

Al cabo de los nueve cruces de esta jornada entre-semana, el Toluca continúa en lo más alto del campeonato, con 32 unidades (diez triunfos, dos empates y dos caídas). Desafortunadamente para los choriceros, no pudieron extender la ventaja en la cima de la tabla de posiciones, luego de que Cruz Azul, su escolta más inmediato, perdiera puntos ante Necaxa.

De este modo, con su victoria de este miércoles, Tigres UANL se puso a tiro de los ‘Diablos Rojos’ superando a ‘La Máquina’ en el torneo y colocándose sólo detrás de América y Monterrey, los inmediatos perseguidores del vigente campeón. Una fecha que, si bien no dejó grandes partidos a su paso, sí sirvió para apretar y calentar mucho más la definición de la fase regular.

El Toluca no pudo con los Xolos de Gilberto Mora [Foto: Getty]

La tabla de posiciones tras la jornada 14 del Apertura 2025:

¿Cuándo comienza la jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX?

La próxima fecha del torneo de Primera División del futbol mexicano dará inicio este mismo viernes 24 de octubre, con dos propuestas: FC Juárez vs. Puebla en primer turno y Mazatlán vs. América en segundo turno. De este modo, las ‘Águilas’ podrían comenzar el fin de semana “durmiendo en la cima”. ¿Lo conseguirán pese a sus numerosas bajas?