Este miércoles terminó la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y hubo cambios importantes tanto en la tabla general como también en la de goleadores, a falta de pocos partidos para el cierre de la fase regular del campeonato.

El líder, Toluca, dejó pasar la oportunidad de sacarle más ventaja a sus perseguidores luego de empatar 0-0 ante Xolos de Tijuana. América, por su parte, recuperó el segundo lugar tras vencer agónicamente a Puebla en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Rayados también ganó y alcanzó los mismos puntos que Las Águilas tras imponerse con autoridad 4-2 a Juárez. En tanto, Cruz Azul, que hasta hace una fecha era segundo, ahora se encuentra en la quinta posición tras empatar ante Necaxa, aunque con los mismos puntos que Tigres.

En los felinos, quien volvió a ser protagonista fue Juan Brunetta, una de las figuras del torneo. El argentino anotó un nuevo gol en la victoria 2-1 de su equipo ante Pachuca y se metió de lleno en la pelea por ser el máximo goleador del certamen.

Tabla de goleo de la Liga MX

Paulinho – 10 goles

– 10 goles Germán Berterame – 9 goles

– 9 goles João Pedro Galvão – 9 goles

– 9 goles Juan Brunetta – 8 goles

– 8 goles Armando González – 7 goles

– 7 goles Sergio Canales – 7 goles

– 7 goles Uros Djurdjevic – 7 goles

– 7 goles Frank Boya – 6 goles

– 6 goles Ángel Sepúlveda – 6 goles

– 6 goles Brian Rodríguez – 6 goles

– 6 goles Óscar Estupiñán – 6 goles

– 6 goles Ángel Correa – 5 goles

– 5 goles Jesús Angulo – 5 goles

– 5 goles Alex Zendejas – 5 goles

– 5 goles Diego González – 5 goles

– 5 goles Gabriel Fernández – 5 goles

– 5 goles Ismael Díaz – 5 goles

– 5 goles Lucas Ocampos – 5 goles