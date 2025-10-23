Es tendencia:
Así quedó la tabla de goleo de la Liga MX tras el gol de Juan Brunetta ante Pachuca

El futbolista argentino volvió a ser protagonista en el triunfo del equipo felino ante los Tuzos en el Apertura.

Por Ramiro Canessa

Juan Brunetta anotó ante Pachuca.
© Getty ImagesJuan Brunetta anotó ante Pachuca.

Este miércoles terminó la jornada 14 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX y hubo cambios importantes tanto en la tabla general como también en la de goleadores, a falta de pocos partidos para el cierre de la fase regular del campeonato.

El líder, Toluca, dejó pasar la oportunidad de sacarle más ventaja a sus perseguidores luego de empatar 0-0 ante Xolos de Tijuana. América, por su parte, recuperó el segundo lugar tras vencer agónicamente a Puebla en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

Rayados también ganó y alcanzó los mismos puntos que Las Águilas tras imponerse con autoridad 4-2 a Juárez. En tanto, Cruz Azul, que hasta hace una fecha era segundo, ahora se encuentra en la quinta posición tras empatar ante Necaxa, aunque con los mismos puntos que Tigres.

En los felinos, quien volvió a ser protagonista fue Juan Brunetta, una de las figuras del torneo. El argentino anotó un nuevo gol en la victoria 2-1 de su equipo ante Pachuca y se metió de lleno en la pelea por ser el máximo goleador del certamen.

Tabla de goleo de la Liga MX

  • Paulinho – 10 goles
  • Germán Berterame – 9 goles
  • João Pedro Galvão – 9 goles
  • Juan Brunetta – 8 goles
  • Armando González – 7 goles
  • Sergio Canales – 7 goles
  • Uros Djurdjevic – 7 goles
  • Frank Boya – 6 goles
  • Ángel Sepúlveda – 6 goles
  • Brian Rodríguez – 6 goles
  • Óscar Estupiñán – 6 goles
  • Ángel Correa – 5 goles
  • Jesús Angulo – 5 goles
  • Alex Zendejas – 5 goles
  • Diego González – 5 goles
  • Gabriel Fernández – 5 goles
  • Ismael Díaz – 5 goles
  • Lucas Ocampos – 5 goles

Encuesta

¿Quién será el goleador del Apertura 2025?

YA VOTARON 0 PERSONAS

Ramiro Canessa
