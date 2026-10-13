Horarios, días y dónde ver los partidos de la jornada 12 de la Liga MX Apertura 2026

La jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 16 al domingo 18 de octubre, con el América defendiendo el liderato. Conoce los horarios y canales de transmisión de todos los partidos del futbol mexicano.

La jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX llegó a su fin con el América como único líder del campeonato. Las Águilas empataron 1-1 ante Monterrey, pero aprovecharon la derrota de Toluca por 3-2 frente a Tigres para quedarse en lo más alto de la tabla, aunque todavía tienen un partido pendiente por disputar.

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Este fin de semana comenzará una nueva fecha del futbol mexicano, con encuentros importantes en la lucha por los primeros puestos y equipos que buscarán sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación. Uno de los partidos más atractivos será el choque entre León y América, en el que el conjunto azulcrema intentará mantenerse en la cima del torneo.

A continuación, te dejamos los días, horarios y canales de transmisión de todos los encuentros correspondientes a la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga MX, para que no te pierdas ningún partido.

Partidos del viernes 16 de octubre

Necaxa vs. Atlas: 19:00 horas | FOX One.

19:00 horas | FOX One. Tijuana vs. Puebla: 21:00 horas | FOX One.

21:00 horas | FOX One. Atlante vs. Pumas: 21:00 horas | Azteca 7, Azteca Deportes Network, Azteca Deportes App, aztecadeportes.com, ESPN y Disney+ Premium.

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Partidos del sábado 17 de octubre

Santos Laguna vs. Querétaro: 17:00 horas | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium, Layvtime y el canal de YouTube de Layvtime.

17:00 horas | ESPN, Disney+ Premium, ViX Premium, Layvtime y el canal de YouTube de Layvtime. Chivas vs. Tigres: 17:07 horas | Amazon Prime Video.

17:07 horas | Amazon Prime Video. Toluca vs. Atlético de San Luis: 19:00 horas | TUDN y ViX Premium.

19:00 horas | TUDN y ViX Premium. León vs. América: 19:00 horas | FOX One.

19:00 horas | FOX One. Cruz Azul vs. FC Juárez: 21:00 horas | TUDN, ViX Premium, Layvtime y el canal de YouTube de Layvtime.

Partido del domingo 18 de octubre

Monterrey vs. Pachuca: 19:00 horas | ViX Premium, Layvtime y el canal de YouTube de Layvtime.

En sintesis

León y América se enfrentarán el sábado 17 de octubre en la Jornada 12.

el sábado 17 de octubre en la Jornada 12. América lidera el Apertura 2026 tras empatar 1-1 con Rayados de Monterrey.

tras empatar 1-1 con Rayados de Monterrey. Toluca cayó 3-2 ante Tigres, cediendo el primer lugar al Club América.