La IA predice al campeón del Apertura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 11

Las Águilas de Guillermo Almada lideran el Apertura 2026 y todavía tienen un partido pendiente. Le preguntamos a Gemini qué ocho equipos clasificarán a la Liguilla y cuál será el campeón del futbol mexicano.

El fin de semana finalizó una nueva jornada del Apertura 2026 de la Liga MX y el Club América quedó como único líder del campeonato. Las Águilas empataron 1-1 ante Rayados de Monterrey, pero la derrota de Toluca les permitió quedarse en lo más alto de la clasificación con 21 puntos, uno más que los Diablos Rojos.

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Además, el equipo dirigido por Guillermo Almada todavía tiene un partido pendiente frente a Xolos de Tijuana, que se disputará el próximo 29 de octubre. Si consigue la victoria, América podría ampliar su ventaja sobre sus perseguidores y llegar con una diferencia importante a la recta final de la fase regular.

Con este panorama, le preguntamos a la inteligencia artificial Gemini cuáles serían los ocho equipos que conseguirían su boleto a la Liguilla y qué club se quedaría con el título del Apertura 2026. La predicción contempla el rendimiento de los equipos hasta la Jornada 11, su posición en la tabla y las fortalezas que podrían marcar la diferencia en la fase final.

La IA predice al próximo campeón

De acuerdo con la predicción de Gemini, el Club América se consagraría campeón del Apertura 2026 de la Liga MX. Las Águilas aparecen como el principal candidato en este escenario por su posición en la tabla, la diferencia de gol y la solidez defensiva que han mostrado durante el campeonato.

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La inteligencia artificial también proyectó a los ocho equipos que disputarían la Liguilla. Además del América, la lista incluye a Toluca, Querétaro, Chivas, Monterrey, Cruz Azul, León y Tigres. Según este pronóstico, Rayados recuperaría regularidad en la recta final, mientras que los felinos cerrarían con fuerza para asegurar su lugar entre los clasificados.

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