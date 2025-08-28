La ventana de transferencias de la Liga MX continúa abierta y las directivas de los equipos de la Primera División de México siguen trabajando para terminar de delinear las plantillas que conformarán para disputar lo que queda del segundo semestre del 2025.

En las últimas horas, versiones periodísticas colocan a James Rodríguez afuera del Club León. Acorde a Claro Sports, el nombre del ex jugador del Real Madrid ha sido vinculado con los Rayados, aunque por ahora la directiva mantiene cautela respecto a esta posibilidad.

Cabe remarcar que los Albiazules tienen una plaza más de extranjero disponible, lo que alimenta las versiones de una negociación futura. Pese a ello, la prioridad de la equipo regiomontano es mantener las figuras que pueblan el ataque como Sergio Canales, Jesús Corona, Germán Berterame, Lucas Ocampos, entre otros.

James Rodríguez es una pieza clave en Club León. [Foto: Getty Images]

Siguiendo la información del mismo medio, fuentes cercanas al club han señalado que James no está contemplado para llegar en este semestre. El panorama podría cambiar en el mercado invernal, donde Monterrey podría evaluar movimientos y también se le termina el contrato al mediocentro con los Esmeraldas.

A pesar de los rumores, ninguna de las partes están con intenciones de generar movimientos ahora. Ni el jugador ni los Albiazules están con planes de poder generar una negociación ahora. De mínima deberán esperar al próximo mercado de pases.

¿Cómo está siendo el ciclo de James Rodríguez en Club León?

El futbolista de 34 años arribó a la Fiera a inicios del 2025 para ser una figura estelar del equipo en el Mundial de Clubes 2025, algo que finalmente no pasó por la expulsión del club. Desde que llegó disputó 24 partidos, en los que marcó 3 goles y realizó 7 asistencias.

