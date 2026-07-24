El viernes botanero se abre con un muy lindo cruce en Tijuana. A continuación, la ficha completa del partido.

El Estadio Caliente será el anfitrión de un evento muy prometedor esta noche de viernes, cuando se reencuentren Xolos de Tijuana y el Club León por la Liga MX. Este duelo, que abrirá la agenda deportiva de hoy en el futbol mexicano, corresponde a la continuidad de la jornada 2 de la fase regular del Apertura 2026.

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¿Cómo llegan Xolos y León a la jornada 2 del Apertura 2026?

Los Xolos de Tijuana arriban a este encuentro luego de un satisfactorio debut en la competencia, donde vienen de vencer por 3-1 a Tigres en condición de local. El conjunto de Sebastián Abreu se impuso en el Estadio Caliente con las anotaciones de Mourad El Ghezzouani (por duplicado) y otro de Ramiro Árciga.

Por su parte, el Club León alcanza este cruce tras un doloroso estreno en el campeonato, en el que vienen de caer por 3-2 ante Atlas también como locales. Los dirigidos por Javier Gandolfi perdieron en el Nou Camp con los tantos de Diber Cambindo y Jordi Cortizo, que no alcanzaron para sumar algún punto.

Xolos y León se miden en Tijuana [Foto: Getty]

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¿Cuándo y a qué hora juegan Xolos vs. León por el Apertura 2026?

El juego Xolos de Tijuana vs. Club León se celebrará HOY viernes 24 de julio, en el Estadio Caliente de Baja California, por la jornada 2 del Apertura de la Liga MX. En esta oportunidad, el encuentro está estipulado para dar inicio desde las 21.00 horas del Centro de México, en paralelo al Atlante vs. América.

¿Dónde ver EN VIVO Xolos vs. León por TV en México?

El juego Xolos de Tijuana vs. Club León contará con la transmisión en directo para todo el territorio mexicano, por televisión y en exclusiva, de la pantalla de FOX. El canal de cable será el único donde se podrá seguir al instante el encuentro de la jornada 2, ya que no irá por ninguna señal de TV abierta.

¿Dónde ver EN VIVO Xolos vs. León por Internet en México?

El juego Xolos de Tijuana vs. Club León se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del suelo nacional, vía streaming y en exclusiva, por la plataforma FOX One. Este servicio será el único que podrá transmitir en forma online el compromiso del Apertura 2026 por tener los derechos.