El delantero argentino jugará en el Millnario y los Felinos ya saben cómo cobrará el dinero del millonario traspaso.

La temporada 2026-27 de la Liga MX está en marcha con el desarrollo del Apertura 2026. Los 18 equipos de la Primera Divsión de México ya luchan por el título de la máxima categoría pero a su vez también trabajan en las altas y bajas de la plantilla.

Publicidad

Un equipo que tendrá una salida importante en esta ventana de transferencia es Tigres UANL, que tendrá la baja de Ángel Correa que jugará en River Plate de Argentina. En las últimas horas, el periodista Willie González reveló cómo cobrarán los Felinos el dinero.

Así lo manifestó en un posteo en ‘X’, ex Twitter: “Será a seis plazos de aquí a diciembre. Pagarán por mes poco más de 3.1 millones de dólares“. Este dinero le dejará a la entidad regiomontana un total de 19 millones de dólares, el montó máximo que el club logró acordar con los argentinos.

Publicidad

De esta manera, tal como sucede en prácticamente todos los traspasos de gran valor en el futbol, los pagos se hacen en cuotas. Lo positivo para el equipo al mando de Guido Pizarro es que será en tan solo 6 meses y no se extiende mucho más en el tiempo.

Finalmente, tras idas y vueltas, tras acordar cada uno de los incisos que el cuadro mexicano exigía, el equipo de Buenos Aires accedió y logró llegar a un entendimiento que pasará a ser una de las grandes ventas de no solo el club si no de toda la historia del futbol mexicano.

¿Cómo fue el ciclo de Ángel Correa en Tigres UANL?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el futbolista de 31 años fue parte de 50 compromisos con los Auriazules, siendo titular en 45 de los mismos. Tuvo 18 anotaciones y realizó 14 asistencias, siendo una pieza clave en la ofensiva del equipo.

Publicidad

En síntesis