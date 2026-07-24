Descubre aquí todo lo que debes saber para no perderte el estreno oficial del 'Tri' en el Pre-Mundial.

La Selección Mexicana vuelve a la acción y este viernes tendrá una cita futbolística sumamente importante: hará su debut en el Campeonato Concacaf Sub-20 2026. Este torneo internacional de escuadras juveniles entregará cuatro boletos para la Copa del Mundo de la categoría del año próximo y nadie quiere quedarse fuera.

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El ‘Tri forma parte del Grupo B de este Pre-Mundial Sub-20, y en su presentación inicial se verá las caras ante Antigua y Barbuda, en el marco de la primera jornada de la zona. Además, México comparte este mismo lote con Guatemala y Costa Rica, que se enfrentan en el primer turno, justo antes del partido de la selección nacional.

¿Cuándo juegan México vs. Antigua y Barbuda por el Concacaf Sub-20 2026?

El partido México vs. Antigua y Barbuda se llevará a cabo HOY viernes 24 de julio, en el Estadio Cuahtémoc de Puebla, por la jornada 1 del Grupo B del Pre-Mundial Sub-20. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 17.00 horas del Centro de México, en la segunda tanda de compromisos del día de la fecha.

El plantel de México para el Pre-Mundial Sub-20 [Foto: FMF]

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¿Dónde ver EN VIVO México vs. Antigua y Barbuda por TV en México?

El partido México vs. Antigua y Barbuda se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del territorio nacional, por televisión, a través de la pantalla de ESPN. La señal internacional de cable será la única que pasará el juego por la TV, ya que los canales de señal abierta no lo transmitirán.

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Antigua y Barbuda por Internet en México?

El partido México vs. Antigua y Barbuda contará con la transmisión en directo para todo el suelo mexicano, en forma online, de la plataforma Disney+ Premium. El servicio de streaming también será el único que muestre en simultáneo y con imagen y sonido el desarrollo del evento.

La probable alineación de México para enfrentar a Antigua y Barbuda:

Los posibles once del ‘Tri’ para el estreno en el Campeonato Concacaf Sub-20 2026 serían los siguientes:

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