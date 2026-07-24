Atlas cerró su sexto fichaje del mercado y busca ser uno de los principales animadores de la Liga MX con Hernán Crespo.

Atlas le ganó por 3-2 a Club León y debutó con una victoria en el Apertura 2026. Ahora los Zorros se enfrentan con Santos Laguna este sábado por la segunda jornada de la Liga MX. Sin embargo, la directiva rojinegra todavía sigue cerrando incorporaciones.

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Según lo informado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Atlas llegó a un acuerdo con el Benfica para concretar el fichaje de Tiago Gouveia. Los detalles sobre cuánto dinero invertirá el club de la Liga MX aún son desconocidos.

Tiago Gouveia es un portugués de 25 años que se formó en el Sporting de Lisboa y en el Benfica; su ficha pertenece actualmente a este segundo equipo mencionado. El futbolista es un extremo que puede ser utilizado por ambas bandas y así lo considerará Hernán Crespo.

Los números de Tiago Gouveia

Tiago Gouveia jugó la pasada temporada en el Niza de Francia y con el conjunto galo disputó 28 partidos y convirtió 2 goles. El luso también estuvo una temporada en el Estoril de su país.

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Atlas ya sumó su sexto refuerzo (Getty Images)

Con el Benfica jugó un total de 41 partidos, en los que anotó 5 goles y dio 8 asistencias. Nunca fue considerado un titular habitual, pero Tiago Gouveia ha sido considerado para sumar buenos minutos por lo que debería darle muchas cosas a Atlas siempre y cuando logre adaptarse a la Liga MX.

Según el sitio especializado Transfermarkt, Tiago Gouveia tiene un valor aproximado de 3,5 millones de euros, por lo que habrá que esperar para saber las cifras oficiales del nuevo fichaje de Atlas.

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Este es el sexto refuerzo de los Rojinegros en el mercado junto con Luis Esteves, Milton Valenzuela, Jorge Sánchez, Luis López y Ryan Mmaee y podría ser un séptimo si se confirma la llegada de Juan José Purata, el actual defensor de Tigres.

En síntesis