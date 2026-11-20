Cruz Azul es el líder en solitario del Apertura 2026 y enfrenta a Chivas este domingo por la última jornada de la etapa regular.

Cruz Azul es el equipo más en forma de la Liga MX en la actualidad dado que La Máquina acumula cinco victorias consecutivas. El equipo dirigido por Joel Huiqui es el líder absoluto del Apertura 2026, además de ser el vigente campeón tras vencer a Pumas en la final pasada.

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Este fin de semana se disputa la última jornada de la etapa regular de la Liga MX y luego ya comenzará la Liguilla, donde un detalle te puede clasificar o dejar eliminado. En una entrevista en TUDN, a Joel Huiqui le preguntaron sobre la posibilidad de enfrentar al América en la final del torneo.

“Sería increíble. Es un gran rival el América, también Chivas o el que esté, pero con América hay algo especial. Es una buena revancha, sería padrísimo”, expresó el entrenador de Cruz Azul en una plática con David Faitelson y Adrián Esparza.

Joel Huiqui se refiere a una revancha porque Las Águilas se coronaron en la última final en la que se enfrentaron ambos equipos, en la cual fue precisamente hace dos años por el Apertura 2024. La ida fue 1-1 y luego América ganó 1-0 en el Estadio Azteca.

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Cruz Azul acumula cinco triunfos seguidos en la Liga MX (Reuters)

¿Cómo se ve el 13 de diciembre?

Por otra parte, al técnico de La Máquina le consultaron cómo se ve el próximo 13 de diciembre, fecha en la que se disputaría la vuelta de la final: “Bueno, obviamente festejando con mi esposa y las niñas sería maravilloso pero bueno, hay un camino largo todavía pero sería increíble poder repetir la hazaña y ver otra vez un estadio lleno festejando con la gente llorando y esperemos que se pueda conseguir“.

“Es un camino importante . Creo que nosotros tenemos grandes posibilidades, pero sin descartar a nadie, obviamente respetamos a todos y le deseamos mucha suerte a todos”, concluyó Joel Huiqui. Cruz Azul se enfrenta este domingo con Chivas en el Estadio Akron y buscará quedar como el líder en solitario de la Liga MX.

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En síntesis