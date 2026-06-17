Jonathan Calleri, estrella de San Pablo de Brasil, aparece en el radar del Club León de México

La Fiera posó sus ojos sobre un atacante muy buscado, aunque su salida de Brasil no es nada sencilla.

A pesar de que el Mundial 2026 está viviendo su fiesta, los equipos de la Liga MX no dejan de trabajar. En el caso de León, la Fiera posó sus ojos sobre un centrodelantero de lujo y realizó consultas formales para conocer la situación actual de Jonathan Calleri, el experimentado atacante argentino que actualmente milita en el fútbol de Brasil.

Publicidad

El futuro de Jonathan Calleri: incierto

El interés del conjunto mexicano no es casualidad, ya que se produce en medio de un momento de total incertidumbre sobre el futuro del futbolista en el San Paulo. Las negociaciones para extender su contrato se encuentran completamente estancadas debido a diferencias económicas, puntualmente por deudas pendientes en conceptos de premios y derechos de imagen.

A sus 32 años, el delantero es el gran referente ofensivo del club paulista, donde acumula una destacada trayectoria histórica que acumula 256 partidos oficiales y 90 goles anotados en sus dos etapas en la institución. En lo que va de esta temporada 2026, el atacante mantiene un rendimiento vigente y suma 11 tantos y 3 asistencias entre el Brasileirao y las copas nacionales e internacionales.

Jonathan Calleri es figura indiscutible de San Pablo. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Con un contrato vigente que vence en diciembre de este año, Calleri ya se encuentra en condiciones legales de negociar con otras instituciones para un eventual cambio de rumbo en su carrera. Esta ventana de oportunidad despertó las alarmas en la directiva de León, que busca aprovechar el cortocircuito financiero en Brasil para tentar al jugador.

Por el momento no existe una oferta económica formal sobre la mesa, pero los directivos de la Fiera se mantienen expectantes al desarrollo de las reuniones en Sudamérica. Saben que incorporar a un goleador de semejante jerarquía internacional le daría un salto de calidad enorme a la plantilla de cara al próximo torneo local.

En síntesis

León realizó consultas formales por el centrodelantero argentino Jonathan Calleri .

realizó consultas formales por el centrodelantero argentino . Jonathan Calleri registra 6 goles y 3 asistencias en la temporada 2026 .

registra 6 goles y 3 asistencias en la temporada . El contrato del atacante con São Paulo vence en diciembre de este año.