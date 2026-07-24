Xolos y Club León se enfrentan este viernes 24 de julio por la segunda jornada del Apertura 2026. El partido comienza a las 21:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Caliente.
El equipo de Sebastián Abreu viene de ganarle por 3-1 a Tigres en el debut de la Liga MX. En dicho partido no estuvo Gilberto Mora porque recién se reincorporaba, pero se espera que la joya de México sume minutos frente a Club León aunque aún no se sabe si será titular o suplente.
Por el lado de la visita, Club León perdió con Atlas por 3-2 en la primera jornada en lo que fue un juego con muchos goles. La Fiera no podrá contar con Díber Cambindo ya que fue expulsado en el partido anterior e intentará ganar por primera vez en el Apertura 2026.
La probable alineación de Xolos
- Antonio Rodríguez
- Rafael Fernández
- Jackson Porozo
- Jesús Gómez
- Pablo Ortíz
- Iván Tona
- Ramiro Árciga
- José Rivero
- Yael Padilla
- Adonis Preciado
- Diego Abreu
La probable alineación de Club León
- Oscar García
- Iván Moreno
- Juan Guevara
- Sebastián Vegas
- Salvador Reyes
- José Rodríguez
- Sebastián Santos
- Rodrigo Echeverría
- Daniel Arcila
- Ismael Díaz
- Edgar Guerra