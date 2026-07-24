Gilberto Mora sumará minutos con Xolos por primera vez en el Apertura 2026. Tijuana viene de ganarle a Tigres y Club León de perder con Atlas.

Xolos y Club León se enfrentan este viernes 24 de julio por la segunda jornada del Apertura 2026. El partido comienza a las 21:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Caliente.

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El equipo de Sebastián Abreu viene de ganarle por 3-1 a Tigres en el debut de la Liga MX. En dicho partido no estuvo Gilberto Mora porque recién se reincorporaba, pero se espera que la joya de México sume minutos frente a Club León aunque aún no se sabe si será titular o suplente.

Por el lado de la visita, Club León perdió con Atlas por 3-2 en la primera jornada en lo que fue un juego con muchos goles. La Fiera no podrá contar con Díber Cambindo ya que fue expulsado en el partido anterior e intentará ganar por primera vez en el Apertura 2026.

La probable alineación de Xolos

Antonio Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Jesús Gómez

Pablo Ortíz

Iván Tona

Ramiro Árciga

José Rivero

Yael Padilla

Adonis Preciado

Diego Abreu

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La probable alineación de Club León