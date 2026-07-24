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¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Xolos vs. Club León por la Jornada 2 del Apertura 2026

Gilberto Mora sumará minutos con Xolos por primera vez en el Apertura 2026. Tijuana viene de ganarle a Tigres y Club León de perder con Atlas.

Gilberto Mora debuta con Xolos en el Apertura 2026
© JAM MediaGilberto Mora debuta con Xolos en el Apertura 2026

Xolos y Club León se enfrentan este viernes 24 de julio por la segunda jornada del Apertura 2026. El partido comienza a las 21:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Caliente.

El equipo de Sebastián Abreu viene de ganarle por 3-1 a Tigres en el debut de la Liga MX. En dicho partido no estuvo Gilberto Mora porque recién se reincorporaba, pero se espera que la joya de México sume minutos frente a Club León aunque aún no se sabe si será titular o suplente.

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Por el lado de la visita, Club León perdió con Atlas por 3-2 en la primera jornada en lo que fue un juego con muchos goles. La Fiera no podrá contar con Díber Cambindo ya que fue expulsado en el partido anterior e intentará ganar por primera vez en el Apertura 2026.

La probable alineación de Xolos

  • Antonio Rodríguez
  • Rafael Fernández
  • Jackson Porozo
  • Jesús Gómez
  • Pablo Ortíz
  • Iván Tona
  • Ramiro Árciga
  • José Rivero
  • Yael Padilla
  • Adonis Preciado
  • Diego Abreu

La probable alineación de Club León

  • Oscar García
  • Iván Moreno
  • Juan Guevara
  • Sebastián Vegas
  • Salvador Reyes
  • José Rodríguez
  • Sebastián Santos
  • Rodrigo Echeverría
  • Daniel Arcila
  • Ismael Díaz
  • Edgar Guerra
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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