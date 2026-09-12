Tras superar la mitad del campeonato, así será la programación del siguiente fin de semana de actividad.

El Torneo Apertura 2026 entra en momentos decisivos de la temporada, donde los equipos necesitan empezar a acomodarse lo más alto posible en la tabla de posiciones. Será ahora el turno de la jornada 9, que tendrá unos cuantos cruces prometedores que harán que nadie quiera perderse el fin de semana de futbol de la Liga MX.

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Cuándo comienza la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX:

La siguiente fecha del campeonato de Primera División del futbol mexicano dará inicio el próximo viernes 18 de septiembre, con una doble cartelera de ‘viernes botanero’. Puebla vs. Atlante y Juárez vs. Tigres serán las dos propuestas del primer día de la novena jornada, uno a las 19.00 horas y otro a las 21.00 horas respectivamente.

Cuál será el plato fuerte de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX:

El fin de semana que viene de futbol mexicano tendrá como ‘highlight’ al Clásico Nacional entre América y Chivas, que se llevará a cabo el próximo sábado en el el Estadio Azteca. Atlas-Pumas y Monterrey-Cruz Azul son otras alternativas muy auspiciosas que también tendrá para dar la siguiente fecha del campeonato de la máxima categoría.

América y Chivas se llevan todas las luces [Foto: Imago]

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La programación completa de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX:

Estos son los días, horarios y transmisiones para cada uno de los juegos de la próxima fecha del torneo, con los canales y plataformas que transmitirá cada uno:

Viernes 18 de septiembre:

Puebla vs. Atlante: 19.00 horas por ESPN, Disney+ Premium, FOX One, Azteca Deportes y Azteca Deportes App.

FC Juárez vs. Tigres: 21.00 horas por FOX One, Azteca Deportes y Azteca Deportes App.

Sábado 19 de septiembre:

Atlético San Luis vs. Necaxa: 17.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

Atlas vs. Pumas: 17.00 horas por TUDN, ViX Premium y Layvtime.

Monterrey vs. Cruz Azul: 19.00 horas por TUDN, ViX Premium y Layvtime.

América vs. Chivas: 21.00 horas por TUDN, ViX Premium y Layvtime.

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Domingo 20 de septiembre: