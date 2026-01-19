Díber Cambindo contó qué sintió al convertirle un gol a Keylor Navas con Club León: “Es un…”

Díber Cambindo convirtió su primer gol con Club León en su tercer partido con su nuevo equipo después de su paso por Necaxa. La anotación fue este domingo, en el juego frente a Pumas UNAM disputado en el Estadio Olímpico Universitario y el cual terminó 1-1.

Esta fue la segunda titularidad de Díber Cambindo en el equipo de Ignacio Ambriz. El colombiano anotó su primer gol y se lo hizo a Keylor Navas, un detalle con el que el delantero se mostró a gusto y reveló qué sintió.

Díber Cambindo sobre Keylor Navas

“La verdad estoy feliz que ya se dio la la primera anotación y que sirvió de buena manera para sumar un puntito. A cualquier jugador lo llena y obviamente eso le da facilidad a uno el hecho de anotarle gol a un gran arquero como es Keylor Navas”, comentó el jugador de Club León.

El gol del colombiano fue una gran definición por parte de Díber Cambindo, quien se anticipó en el primer palo en un córner y logró un cabezazo inesperado al segundo poste que Keylor Navas no pudo reaccionar.

Díber Cambindo fue elegido como el mejor jugador del partido entre Pumas y Club León. La Fiera ganó en su debut en el Clausura 2026 ante Cruz Azul, luego perdió con Pachuca y este domingo igualó con los Felinos en CU. El colombiano lleva un gol y 3 encuentros con La Fiera.

Pumas precisamente se interesó por el colombiano en el mercado, pero la directiva auriazul desistió de ficharlo por la inversión que tendría que haber hecho. Díber Cambindo viene de convertir 32 anotaciones en 68 partidos en Necaxa.

