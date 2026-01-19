La tercera jornada del Clausura 2026 finalizó este domingo 18 de enero con lo que fue el empate 0-0 entre Pachuca y América. Chivas es el líder en solitario del torneo luego de ser el único equipo que consiguió ganar sus primeros tres partidos.

En este fin de semana se dio una nueva versión del cruce entre Tigres y Toluca, los dos equipos que jugaron la última final de la Liga MX, y el partido finalizó 0-0. Por otro lado, América profundiza su mal momento y no convirtió en ninguno de los tres encuentros que disputó.

El motivo del parón en la Liga MX

No obstante, ahora la Liga MX entra en un parón de casi dos semanas debido a que la Selección Mexicana juega dos amistosos, contra Panamá y Bolivia respectivamente, y todos los convocados de Javier Aguirre son futbolistas del torneo nacional.

México juega el próximo jueves ante Panamá y el domingo frente a Bolivia. La Federación Mexicana de Futbol le da suma importancia a la preparación del Tri de cara al Mundial 2026, por eso organizó estos amistosos por fuera de las Fechas FIFA y se ajustó el calendario de la Liga MX para que los amistosos tengan prioridad.

México jugará sin los mexicanos en Europa (Getty Images)

Cabe destacar que Javier Aguirre no puede convocar a ningún mexicano que está en Europa para estos amistosos porque no son en Fecha FIFA. De esta manera, muchos jugadores de la Liga MX tendrán la oportunidad de mostrarse y que el ‘Vasco’ los vea.

¿Cuándo vuelve la Liga MX?

Otros como Ángel Malagón, Raúl Rangel, Jesús Gallardo, Marcel Ruiz, Gilberto Mora, entre otros, ya tienen casi asegurado un lugar en el Mundial 2026 pero fueron convocados. La Liga MX retomará el próximo viernes 30 de enero, día en el que se disputarán tres partidos: Puebla-Toluca, Pumas-Santos Laguna y Juárez-Cruz Azul.

En síntesis