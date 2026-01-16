En el marco de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, Mazatlán y Rayados se enfrentan este viernes 16 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio El Encanto de la ciudad de Mazatlán. Ambos equipos van por la victoria en un duelo de realidades dispares.
Del lado del equipo al mando por Christan Ramírez viene de cosechar una dura derrota en su visita a Puebla y quedó último en la tabla de posiciones y de la tabla de cociente, siendo el peor equipo de la Primera División de México en las estadísticas. En este duelo intentará puntuar por primera vez.
Por el lado de los dirigidos por Domenec Torrent, arriban a este cotejo luego de de vencer por 2-0 en condición de visitante ante Necaxa tras debutar en el torneo con el pie izquierdo al caer derrotado por Toluca. Los Albiazules van por las tres unidades para empezar a enderezar el rumbo.
La posible alineación de Mazatlán vs. Rayados
- Ricardo Rodríguez
- Angel Leyva
- Facundo Almada
- Jair Alberto Diaz
- Mauro Zaleta
- Jefferson Intriago
- Jordan Sierra
- Jesús Hernández
- Edgar Barcenas
- Omar Moreno
- Fábio Gomes
- DT: Christian Ramírez
La posible alineación de Rayados vs. Mazatlán
- Luis Cárdenas
- Erick Aguirre
- Daniel Aceves
- Stefan Medina
- Gerardo Arteaga
- Jorge Rodríguez
- Fidel Ambriz
- Sergio Canales
- Oliver Torres
- Anthony Martial
- Germán Berterame
- DT: Domenec Torrent
ver también
Clausura 2026: así se jugará la jornada 3 de la Liga MX con días, horarios y TV