En el marco de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MX, Mazatlán y Rayados se enfrentan este viernes 16 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio El Encanto de la ciudad de Mazatlán. Ambos equipos van por la victoria en un duelo de realidades dispares.

Del lado del equipo al mando por Christan Ramírez viene de cosechar una dura derrota en su visita a Puebla y quedó último en la tabla de posiciones y de la tabla de cociente, siendo el peor equipo de la Primera División de México en las estadísticas. En este duelo intentará puntuar por primera vez.

Por el lado de los dirigidos por Domenec Torrent, arriban a este cotejo luego de de vencer por 2-0 en condición de visitante ante Necaxa tras debutar en el torneo con el pie izquierdo al caer derrotado por Toluca. Los Albiazules van por las tres unidades para empezar a enderezar el rumbo.

La posible alineación de Mazatlán vs. Rayados

Ricardo Rodríguez

Angel Leyva

Facundo Almada

Jair Alberto Diaz

Mauro Zaleta

Jefferson Intriago

Jordan Sierra

Jesús Hernández

Edgar Barcenas

Omar Moreno

Fábio Gomes

DT: Christian Ramírez

La posible alineación de Rayados vs. Mazatlán

Luis Cárdenas

Erick Aguirre

Daniel Aceves

Stefan Medina

Gerardo Arteaga

Jorge Rodríguez

Fidel Ambriz

Sergio Canales

Oliver Torres

Anthony Martial

Germán Berterame

DT: Domenec Torrent