Es tendencia:
logotipo del encabezado
Clausura 2026

¿Juega Luca Orellano? Las probables alineaciones de Mazatlán vs. Rayados por la Jornada 3 del Clausura 2026

Los Cañoneros y los Albiazules se enfrentan en una nueva jornada de la temporada 2025-26 de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Mazatlán y Rayados se enfrentan en una nueva jornada del Clausura 2026
© BolavipMazatlán y Rayados se enfrentan en una nueva jornada del Clausura 2026

En el marco de la Jornada 3 del Clausura 2026 de la Liga MXMazatlán Rayados se enfrentan este viernes 16 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio El Encanto de la ciudad de Mazatlán. Ambos equipos van por la victoria en un duelo de realidades dispares.

Publicidad

Del lado del equipo al mando por Christan Ramírez viene de cosechar una dura derrota en su visita a Puebla y quedó último en la tabla de posiciones y de la tabla de cociente, siendo el peor equipo de la Primera División de México en las estadísticas. En este duelo intentará puntuar por primera vez.

Por el lado de los dirigidos por Domenec Torrent, arriban a este cotejo luego de de vencer por 2-0 en condición de visitante ante Necaxa tras debutar en el torneo con el pie izquierdo al caer derrotado por Toluca. Los Albiazules van por las tres unidades para empezar a enderezar el rumbo.

La posible alineación de Mazatlán vs. Rayados

  • Ricardo Rodríguez
  • Angel Leyva
  • Facundo Almada
  • Jair Alberto Diaz
  • Mauro Zaleta
  • Jefferson Intriago
  • Jordan Sierra
  • Jesús Hernández
  • Edgar Barcenas
  • Omar Moreno
  • Fábio Gomes
  • DT: Christian Ramírez
Publicidad

La posible alineación de Rayados vs. Mazatlán

  • Luis Cárdenas
  • Erick Aguirre
  • Daniel Aceves
  • Stefan Medina
  • Gerardo Arteaga
  • Jorge Rodríguez
  • Fidel Ambriz
  • Sergio Canales
  • Oliver Torres
  • Anthony Martial
  • Germán Berterame
  • DT: Domenec Torrent
Clausura 2026: así se jugará la jornada 3 de la Liga MX con días, horarios y TV

ver también

Clausura 2026: así se jugará la jornada 3 de la Liga MX con días, horarios y TV

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
¿Por qué no juega Luca Orellano en Mazatlán vs. Rayados?
Liga MX

¿Por qué no juega Luca Orellano en Mazatlán vs. Rayados?

La selección que entrenará en El Barrial durante el Mundial 2026
Mundial 2026

La selección que entrenará en El Barrial durante el Mundial 2026

Clausura 2026: la tabla actualizada de posiciones tras los juegos del martes
Liga MX

Clausura 2026: la tabla actualizada de posiciones tras los juegos del martes

La FIFA sufre duro revés de UEFA por la nueva regla del fuera de juego
Futbol Internacional

La FIFA sufre duro revés de UEFA por la nueva regla del fuera de juego

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo