El entrenador argentino habló luego de la victoria ante Pumas en el Akron y palpitó lo que será el Clásico Nacional contra Las Águilas el sábado que viene.

Chivas de Guadalajara pasa por un enorme presente en la temporada. Después de comenzar el torneo con algunos resultados irregulares, el Rebaño Sagrado ahora es el único líder del Apertura 2026 y atraviesa un momento que ilusiona a todos sus aficionados.

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El equipo de Gabriel Milito empieza a mostrar su contundencia en los partidos. Este domingo goleó 3-0 a Pumas UNAM en el Estadio Akron, dejando en claro que Chivas quiere ser protagonista y que aparece como uno de los candidatos a quedarse con el título.

Ahora, el conjunto rojiblanco tendrá uno de los partidos más importantes de la temporada el próximo fin de semana, ya que se medirá ante el América en un nuevo Clásico Nacional. El encuentro será una nueva prueba para el equipo de Milito, que buscará demostrar su gran presente ante uno de sus máximos rivales.

El duelo será correspondiente a la jornada 9 del Apertura 2026 y se disputará el próximo sábado desde las 21:00 horas de la CDMX en el Estadio Azteca. La expectativa ya comienza a crecer por un partido que enfrentará a dos de los equipos más importantes del futbol mexicano.

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Gabriel Milito habló en conferencia sobre el Clásico Nacional

Pese a la enorme importancia que tiene este partido para los aficionados, Gabriel Milito aseguró que Chivas no cambiará su manera de preparar el encuentro. El entrenador argentino reconoció la relevancia del Clásico Nacional, pero dejó claro que su equipo lo trabajará de la misma manera que cualquier otro compromiso.

“El Clásico es el partido más importante, pero no lo vamos a tomar diferente”, explicó Milito en conferencia de prensa. El técnico considera que la preparación no debe modificarse por tratarse de un encuentro de esta magnitud.

"EL CLÁSICO ES EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE, PERO NO LO VAMOS A TOMAR DIFERENTE" 😱👀



Gabriel Milito explica que, a pesar de la importancia del juego ante el América, ellos lo trabajarán como cualquier otro partido.



"NO TIENE NADA DIFERENTE" 🧐#FOXGolMéxico pic.twitter.com/nM0qlvBL3N — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 14, 2026

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