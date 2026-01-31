Hoy sábado el conjunto de Rayados recibe en el Estadio BBVA a Xolos en un duelo interesante, ya que la última vez que ambos equipos se vieron, la escuadra fronteriza se llevó la victoria. Ante ello, ahora Monterrey tendrá que lidiar con la ausencia de su más reciente goleador, Germán Berterame, por lo que habrá ajuste de Doménec Torrent en su alineación.

Aunque hubo parón en la Liga MX el equipo regiomontano viene de golear a Mazatlán en la Jornada 3 en un 5-1, por lo que es un resultado engañoso tomando en cuenta el rival que viene a la baja, sin embargo, se destaca que elementos como Anthony Martial y Jesús Corona se hicieron presentes en el marcador.

Por su parte, los de Tijuana llegan con un amargo empate en casa de 1-1 ante Atlético San Luis, por una igualada en el tiempo de reposición. Justo siendo su fuerte jugar en casa y dejaron ir dos valiosos puntos, en esta ocasión jugarán sin Gilberto Mora que se recupera de una pubalgia, por lo que Sebastián Abreu también le modificaría a su 11.

Posible alineación de Rayados de Monterrey

Luis Cárdenas

Erick Aguirre

Stefan Medina

Daniel Aceves

Gerardo Arteaga

Jorge Rodríguez

Jesús Corona

Sergio Canales

Oliver Torres

Anthony Martial

Joaquín Moxica

Posible alineación de Xolos de Tijuana

José Rodríguez

Rafael Fernández

Jackson Porozo

Unai Bilbao

Jesús Vega

Adonis Preciado

Iván Tona

Jesús Gómez

Ignacio Rivero

Mourad El Ghezouani

Kevin Castañeda

