¿Juega Gilberto Mora? Las alineaciones de Rayados vs. Xolos por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX

Estos son los 22 jugadores que tanto Doménec Torrent como Sebastián Abreu pondrán en la alineación de hoy.

Por Marilyn Rebollo

Rayados vs Xolos: Alineaciones del partido
Rayados vs Xolos: Alineaciones del partido

Hoy sábado el conjunto de Rayados recibe en el Estadio BBVA a Xolos en un duelo interesante, ya que la última vez que ambos equipos se vieron, la escuadra fronteriza se llevó la victoria. Ante ello, ahora Monterrey tendrá que lidiar con la ausencia de su más reciente goleador, Germán Berterame, por lo que habrá ajuste de Doménec Torrent en su alineación.

Aunque hubo parón en la Liga MX el equipo regiomontano viene de golear a Mazatlán en la Jornada 3 en un 5-1, por lo que es un resultado engañoso tomando en cuenta el rival que viene a la baja, sin embargo, se destaca que elementos como Anthony Martial y Jesús Corona se hicieron presentes en el marcador.

Por su parte, los de Tijuana llegan con un amargo empate en casa de 1-1 ante Atlético San Luis, por una igualada en el tiempo de reposición. Justo siendo su fuerte jugar en casa y dejaron ir dos valiosos puntos, en esta ocasión jugarán sin Gilberto Mora que se recupera de una pubalgia, por lo que Sebastián Abreu también le modificaría a su 11.

Posible alineación de Rayados de Monterrey

  • Luis Cárdenas
  • Erick Aguirre
  • Stefan Medina
  • Daniel Aceves
  • Gerardo Arteaga
  • Jorge Rodríguez
  • Jesús Corona
  • Sergio Canales
  • Oliver Torres
  • Anthony Martial
  • Joaquín Moxica
Posible alineación de Xolos de Tijuana

  • José Rodríguez
  • Rafael Fernández
  • Jackson Porozo
  • Unai Bilbao
  • Jesús Vega
  • Adonis Preciado
  • Iván Tona
  • Jesús Gómez
  • Ignacio Rivero
  • Mourad El Ghezouani
  • Kevin Castañeda

En síntesis

  • Rayados recibe hoy a Xolos en el Estadio BBVA sin su goleador Germán Berterame.
  • El equipo de Doménec Torrent llega tras vencer 5-1 a Mazatlán en la jornada anterior.
  • Xolos, dirigidos por Sebastián Abreu, jugarán sin Gilberto Mora debido a una lesión de pubalgia.
marilyn rebollo
Marilyn Rebollo
