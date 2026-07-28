Club León ha tenido dificultades en el ataque y es por eso que se reforzará con un delantero brasileño tras la salida de Federico Viñas.

Club León recibirá 13 millones de dólares aproximadamente de Toluca por la compra de Federico Viñas, el uruguayo que pertenece a La Fiera pese a que en las últimas dos temporadas el delantero estuvo a préstamo en el Real Oviedo de España.

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León ha tenido dificultades en este inicio del Apertura 2026 especialmente en el ataque. Es por eso que, de acuerdo a lo revelado por el periodista César Luis Merlo, el equipo de la Liga MX estaría cerca de llegar a un acuerdo para concretar la llegada de Marcos André.

Quién es Marcos André

Marcos André es un delantero brasileño de 29 años que juega en el Real Valladolid desde hace tres temporadas. Este futbolista atravesó prácticamente toda su carrera en España en equipos como el Celta de Vigo, Logroñés, Mirandés y Valencia.

Marcos André viene de convertir 3 goles la temporada pasada (Getty Images)

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Marcos André convirtió 14 goles en 88 partidos con el Real Valladolid y viene de anotar 3 tantos en 24 encuentros disputados, una cifra no muy ilusionante para los aficionados de León.

César Luis Merlo contó que aún no están claros los detalles del fichaje y si será una compra o incluso podría ser un préstamo. Javier Gandolfi solo tiene tres delanteros centros en la nómina con Díber Cambindo, Rogelio Funes Mori y Alfonso Alvarado y el club necesitaba sumar más poderío ofensivo.

La Fiera perdió sus dos partidos en el Apertura 2026 y viene de caer con Tijuana en un juego en el que no pudo contar con Díber Cambindo por la expulsión ante Atlas. En León esperan que Marcos André, delantero centro de 1,85 de altura, pueda ayudar en la ofensiva.

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En síntesis