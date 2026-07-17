¿Quién es el entrenador que dirige a Atlas ante Club León por el Apertura 2026?

Atlas anunció a Hernán Crespo como el entrenador reemplazante de Diego Cocca, pero el flamante DT aún no está.

Atlas debuta este viernes 17 de julio en el Apertura 2026 frente a Club León. Se suponía que en el banquillo de los Rojinegros estaría Diego Cocca, pero todo se vino abajo en los últimos días al confirmarse que no hubo acuerdo contractual para que el entrenador bicampeón continúe.

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De esta manera, la nueva directiva de Atlas se puso en la búsqueda de un nuevo técnico y llegó a la contratación de Hernán Crespo. Sin embargo, el argentino no llega a estar presente para el juego de este viernes y es por eso que contra Club León dirigirá Omar Flores.

El paso de Omar Flores en Atlas

Omar Flores está en Atlas desde 2019 y su tiempo en el club ha estado repartido como entrenador de las Fuerzas Básicas y como auxiliar de Raúl Chabrand, Benjamín Mora, Beñat San José, Gonzalo Pineda y Diego Cocca.

Omar Flores ya tuvo tres breves interinatos con los Rojinegros; los primeros dos fueron en 2020 cuando dirigió un partido en el Clausura y otros dos encuentros en el Apertura, mientras que el tercero sucedió en 2023 cuando ocupó el cargo tras la salida de Benjamín Mora.

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Atlas anunció a Hernán Crespo (Atlas)

Omar Flores dirigió un total de seis partidos a Atlas en sus tres interinatos con un saldo de 1 triunfo, 2 empates y 3 derrotas. Este viernes intentará darle una alegría a los aficionados en el debut de la Liga MX.

Se espera que Hernán Crespo ya esté al mando para la segunda jornada, cuando los Zorros se enfrenten con Santos Laguna el próximo sábado y seguramente Omar Flores quede como auxiliar del entrenador argentino.

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En síntesis