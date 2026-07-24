¿Por qué no juega Díber Cambindo en Xolos vs. Club León por la Jornada 2 del Apertura 2026?

Díber Cambindo no está presente en el partido de La Fiera contra Xolos. El motivo de la ausencia del colombiano.

Club León viajó a Tijuana para enfrentar a Xolos este viernes 24 de julio por la segunda jornada del Apertura 2026. El encuentro comienza a partir de las 21:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Caliente.

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El equipo dirigido por Javier Gandolfi viene de perder por 3-2 con Atlas en el debut de la Liga MX, por lo que busca su primera victoria en el torneo. No obstante, La Fiera no podrá contar con Díber Cambindo para el duelo frente a Xolos de este viernes.

Díber Cambindo no juega con Club León debido a que fue expulsado en la primera jornada contra Atlas. El colombiano recibió la tarjeta roja en el minuto 42 de la primera mitad tras un pisotón.

El goleador de La Fiera hizo un gol en el minuto 27 de dicho juego que sirvió para empatar el encuentro. Pero luego Díber Cambindo fue a disputar un balón y esa acción le generó la expulsión. A Club León se le hizo complicado resistir el marcador con un jugador menos y por eso terminó perdiendo.

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De esta manera, Díber Cambindo no puede jugar frente a Xolos este viernes. El colombiano tiene que cumplir una fecha de suspensión y volverá a sumar minutos el próximo sábado frente a Pachuca por la tercera jornada.