Club León y Pumas UNAM disputan este sábado 25 de octubre un partido clave por la Jornada 15 del Apertura 2025. Ambos equipos se encuentran en lo lejos de la tabla y necesitan sí o sí ganar para mantener la ilusión de clasificarse al menos al Play-In.
Por el lado del local, Club León viene de perder por 2-0 con Atlas y el conjunto de James Rodríguez acumula una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en la Liga MX. La última vez que La Fiera ganó un encuentro fue en agosto, cuando venció por 3-0 a Querétaro.
Con respecto a la visita, Pumas cayó por 1-0 ante Atlético San Luis en la jornada doble y acumula una racha de seis juegos sin ganar en el Apertura 2025. La última vez que el equipo de Efraín Juárez sumó de a 3 puntos fue en septiembre cuando derrotó por 4-1 a Mazatlán.
La probable alineación de Club León
- Óscar Jiménez
- Iván Moreno
- Rodrigo Echeverría
- Jaine Barreiro
- Nicolás Fonseca
- Fernando Beltrán
- James Rodríguez
- Salvador Reyes
- José Ramírez
- Rogelio Funes Mori
- José Alvarado
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- José Luis Caicedo
- Santiago Trigos
- Adalberto Carrasquilla
- Alan Medina
- Jorge Ruvalcaba
- Juan José Macías
En síntesis
- James Rodríguez y Club León suman cuatro derrotas consecutivas en la Liga MX antes del partido.
- El partido de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX es entre Club León vs. Pumas UNAM.
- Pumas de Efraín Juárez acumula seis juegos sin ganar en el Apertura 2025.