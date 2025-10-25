Club León y Pumas UNAM disputan este sábado 25 de octubre un partido clave por la Jornada 15 del Apertura 2025. Ambos equipos se encuentran en lo lejos de la tabla y necesitan sí o sí ganar para mantener la ilusión de clasificarse al menos al Play-In.

Por el lado del local, Club León viene de perder por 2-0 con Atlas y el conjunto de James Rodríguez acumula una racha negativa de cuatro derrotas consecutivas en la Liga MX. La última vez que La Fiera ganó un encuentro fue en agosto, cuando venció por 3-0 a Querétaro.

Con respecto a la visita, Pumas cayó por 1-0 ante Atlético San Luis en la jornada doble y acumula una racha de seis juegos sin ganar en el Apertura 2025. La última vez que el equipo de Efraín Juárez sumó de a 3 puntos fue en septiembre cuando derrotó por 4-1 a Mazatlán.

La probable alineación de Club León

Óscar Jiménez

Iván Moreno

Rodrigo Echeverría

Jaine Barreiro

Nicolás Fonseca

Fernando Beltrán

James Rodríguez

Salvador Reyes

José Ramírez

Rogelio Funes Mori

José Alvarado

La probable alineación de Pumas

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

José Luis Caicedo

Santiago Trigos

Adalberto Carrasquilla

Alan Medina

Jorge Ruvalcaba

Juan José Macías

