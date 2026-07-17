¿Argentina o España? Mhoni Vidente predijo al campeón del Mundial 2026

Está todo listo para que este domingo 19 de julio en Nueva York se lleve a cabo la final del Mundial que protagonizarán Argentina y España. En ese sentido, teniendo en cuenta la enorme paridad que presentan ambos equipos, todos quieren saber si alguno de los dos cuenta con una pequeña ventaja, algo que sí existe para Mhoni Vidente y una nueva predicción.

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La reconocida astróloga no dejó pasar la oportunidad de involucrarse en la definición de la Copa del Mundo de la FIFA y fue muy clara con su opinión. Mhoni trazó un paralelismo con la cita que España ganó en 2010 y afirmó que el equipo europeo será el gran ganador del fin de semana.

La predicción de Mhoni sobre la final del Mundial 2026

“Mi favorito para que este domingo gane en esta justa deportiva es España por diferencia de 2 o 3 goles. Yo veo a España como ganador completamente de esta justa deportiva… España la veo levantando la copa”, afirmó Mhoni en Heraldo Televisión.

Mhoni Vidente dio su predicción sobre quién ganará la final del Mundial este domingo entre España y Argentina pic.twitter.com/8VP1vidRBo — Vía País (@ViaBsAscomar) July 17, 2026

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De cualquiera, siempre es momento oportuno para recordar que esto se trata de una simple lectura y opinión personal que no influye directamente en el juego desarrollado dentro del campo de juego. Mhoni es reconocida por su trayectoria en los medios y redes sociales por sus predicciones, pero siempre desde un lado lúdico y no determinante.

El compromiso ha sido programado por la FIFA para dar comienzo a partir de las 13.00 horas del Centro de México, que será a las 15.00 hora local de la final. El encuentro que consagrará a una nueva selección contará como sede al MetLife Stadium, más conocido como “Estadio Nueva York/Nueva Jersey”, en el barrio de East Rutherford.

En síntesis

España y Argentina jugarán la final del Mundial el domingo 19 de julio .

jugarán la final del Mundial el . El partido definitivo de la Copa del Mundo se disputará en Nueva York .

. Mhoni Vidente predijo que la selección española ganará el torneo por varios goles.