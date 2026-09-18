Los 'Bravos' y los 'Universitarios' tienen todo listo para salir a buscar la victoria en el Olímpico.

En un verdadero duelo de necesitados, FC Juárez y Tigres cerrarán la programación del viernes en un choque muy caliente en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Dos de los equipos de la parte baja de la tabla del Apertura 2026 se enfrentan en el último turno intentando llevarse una victoria trascendental para sus objetivos.

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El equipo de Gustavo Lema llega a esta parte del campeonato colocado en el 18° y último puesto de la campaña con 0 puntos; sí, aún no ha sumado este campeonato. De la vereda de enfrente, el cuadro de Víctor Manuel Vucetich marcha en la 14° ubicación del certamen, donde se estaciona con apenas 7 puntos hasta aquí.

¿Juega Memote Martínez en FC Juárez vs. Tigres por el Apertura 2026?

Si bien realizó el viaje a Ciudad Juárez junto al resto de la delegación, Guillermo Martínez sería suplente esta noche en el encuentro entre los ‘Bravos’ y los ‘Universitarios’. De todos modos, está todo dado para que el Memote haga su debut oficial con la camiseta de Tigres ante Juárez, ingresando minutos en el segundo tiempo.

Juárez y Tigres salen con lo mejor en La Frontera [Foto: Getty]

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La probable alineación de FC Juárez ante Tigres:

Sebastián Jurado .

. Javier Aquino .

. Jesús Murillo .

. Gilberto Sepúlveda .

. Alejandro Mayorga .

. Rodrigo Dourado .

. Denzell García .

. Éder López .

. Jairo Torres .

. José Luis Rodríguez .

. Óscar Estupiñán.

La probable alineación de Tigres ante FC Juárez: