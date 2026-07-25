¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Cruz Azul por el Campeón de Campeones 2026

Toluca y Cruz Azul se enfrentan en California por el Campeón de Campeones 2026. Los titulares de ambos equipos.

Toluca y Cruz Azul se enfrentan este sábado 25 de julio por el Campeón de Campeones 2026. El encuentro comienza a las 18:30hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el estadio Dignity Health Sports Park de California.

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El equipo de Antonio Mohamed se ganó esta oportunidad por coronarse en el Apertura 2025. Toluca viene de perder por 2-1 con Pumas el martes pasado por la segunda jornada del Apertura 2026, pero los Diablos en ese partido rotaron pensando en el juego de hoy.

Por su parte, Cruz Azul juega el Campeón de Campeones 2026 por obtener el título del Clausura 2026. La Máquina ganó los primeros dos partidos de la Liga MX frente a Atlético de San Luis y a Club Puebla.

La probable alineación de Toluca

Luis García

Santiago Simón

Bruno Méndez

Jesús Gallardo

Federico Pereira

Everardo López

Franco Romero

Jorge Díaz

Jesús Angulo

Alexis Vega

Erick Gutiérrez

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La probable alineación de Cruz Azul