A pocos días de afrontar uno de los juegos trascendentales del semestre, la principal preocupación es el estado físico de Paulinho, la principal arma ofensiva del equipo. El delantero portugués todavía no ha aparecido en el comienzo de la temporada de Toluca, y su ausencia en el área rival la ha sentido el grupo en el terreno de juego.

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En un encuentro que promete ser electrizante, los ‘Diablos Rojos’ enfrentarán a Cruz Azul por el título del Campeón de Campeones 2026, que cruza a los últimos ganadores de la Liga MX. El compromiso se llevará a cabo el próximo sábado en Carson, en Estados Unidos, y antes del viaje está esa gran incógnita en torno al ‘9’.

En la previa del juego entre Toluca y Cruz Azul del fin de semana, Antonio Mohamed contó la verdad sobre la situación del goleador, luego de la derrota en el Apertura. Paulinho no estuvo en el debut ante Chivas en Guadalajara y tampoco lo hizo posteriormente, en el segundo partido ante Pumas en el Nemesio Diez.

Mohamed y un mensaje poco alentador [Foto: Getty]

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Aunque en los últimos días se había reportado que el portugués venía mejorando su condición, el ‘Turco’ lo dio como prácticamente descartado para medirse ante Cruz Azul. El entrenador del Toluca fue pesimista sobre las posibilidades de que el experimentado futbolista se recupere como para estar disponible en el Campeón de Campeones 2026.

“Yo no creo que ni Paulinho ni Pavel (Pérez) lleguen al sábado. A ver, espero que estén lo más rápido posible, pero me ocupo con los que están. Con los que no están… hasta que me lo entreguen los miraré para jugar y mientras tanto me ocupo de los que están. Veremos eso, no creo que lleguen”, sostuvo Antonio Mohamed en rueda de prensa.

De este modo, todo parece indicar que el artillero escarlata se ausentará por tercer partido consecutivo y se perderá la definición del título del Campeón de Campeones 2026. Jorge Díaz Price volvería a ser la referencia de área en el ataque de Toluca, como un “falso nueve” ante Cruz Azul, entonado tras haber anotado el último encuentro.