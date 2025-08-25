Pumas no levanta cabeza en el Apertura 2025 de la Liga MX. Los Universitarios comenzaron el torneo de la peor manera con una goleada por 3-0 a manos de Santos Laguna en la primera jornada, un resultado que no fue aislado y que terminó anticipando lo que se le venía al equipo.

Publicidad

Publicidad

A pesar de contar con jugadores de renombre, los Felinos solamente lograron un triunfo en seis jornadas por Liga MX, con el dato de que dicha victoria fue ante Querétaro, penúltimo en la tabla de posiciones. Por si fuera poco, en el medio quedaron eliminados de la Leagues Cup 2025 en la fase de grupos.

ver también ¿Se acabó la paciencia? Aficionados de Pumas tunden a Efraín Juárez tras el empate ante Puebla

La última presentación de Pumas fue precisamente este domingo ante Puebla en condición de local, pero ninguno pudo marcar y todo terminó en un olvidable 0-0 en el Estadio Olímpico Universitario. De esta manera, cayó hasta el puesto 13 con tan solo seis puntos, a dos unidades del último.

En este contexto, Efraín Juárez -director técnico de Pumas- tomó una importante decisión con la plantilla: traer un nuevo delantero. Así lo confirmó en rueda de prensa: “Son posiciones ofensivas que estamos buscando. Va a llegar, estamos seguros y estamos tratando de encontrar jugadores que no son naturales y estamos trabajando para escoger lo mejor”.

Publicidad

Publicidad

Efraín Juárez, el técnico de Pumas UNAM (GETTY IMAGES)

Guillermo Martínez está en deuda

Pumas lleva 10 goles marcados en nueve partidos disputados, pero su centrodelantero titular -Guillermo Martínez- solamente convirtió uno. El Memote recibió el respaldo de Efraín en primera instancia, pero ahora quedó claro que buscan otra cosa para el ataque con la decisión de buscar un nuevo ‘9’ para el equipo.

A la espera de que llegue el refuerzo, Martínez tendrá otra chance de luchar por su puesto el próximo domingo 31 de agosto, fecha en la que recibirán a Atlas en un partido clave tomando en cuenta que los Zorros​ Rojinegros están por debajo en la tabla con un punto menos.

Publicidad