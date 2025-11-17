Adalberto Carrasquilla no estará presente el próximo jueves en el partido de Pumas ante Pachuca por el Play-In. Pero su ausencia no está relacionada con la lesión de Kevin Mier y la polémica que se generó alrededor de esta acción sino que es por haber llegado a las cinco amarillas.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, ya transcurrió más de una semana de dicho encuentro ante Cruz Azul y el tema todavía sigue vigente. En la previa al juego ante los Tuzos, Nathan Silva, uno de los referentes del equipo de Efraín Juárez, habló sobre el caso de Adalberto Carrasquilla.

“Fue una jugada en la que intenta barrer al jugador y es un choque como yo tuve muchos choques con otros delanteros. Es un tema más personal de ellos (Cruz Azul), nosotros estamos enfocados adentro de la cancha y le deseo una pronta recuperación a Kevin Mier“, expresó Nathan Silva en una entrevista con Fox Sports.

Nathan Silva con Adalberto Carrasquilla (Imago7)

Publicidad

Publicidad

Más allá de que Adalberto Carrasquilla no juega contra Pachuca por haber llegado a su quinta amarilla, en Cruz Azul todavía tienen la expectativa de que el panameño reciba otra sanción por parte de la Comisión Disciplinaria por lo sucedido con Kevin Mier.

Nathan Silva sobre la lesión de José Juan Macías

Por otro lado, el defensa brasileño contó que echarán de menos a José Juan Macías: “Jota pasó por momentos complicados, muchas lesiones en el pasado. Cuando justo estaba agarrando más ritmo, jugando con más confianza… nosotros perdimos dos 9, ¿no?”.

ver también ¿Lo cumplirá? Revelan el pedido de Efraín Juárez a Javier Aguirre por Jorge Ruvalcaba

“Es una gran falta para nosotros perder a estos dos jugadores, Memo (Martínez) que es de selección y JJ que tiene mucha proyección y que había regresado muy bien. Ojalá pueda salir más fortalecido de este tema”, concluyó Nathan Silva sobre el delantero de Pumas.

Publicidad

Publicidad

En síntesis