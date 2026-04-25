La Inteligencia Artificial reveló cuáles serán los ocho clasificados a la Liguilla del Clausura 2026

Este fin de semana se jugará la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, la última de la Fase Regular del segundo torneo de la temporada 2025-26 de la Primera División de México. No solo se definirán a los ocho clasificados a la Liguilla, si no también el orden de los mismos que definirá los cruces.

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Para saber de antemano cómo podrían quedar los Cuartos de Final, la Inteligencia Artificial de Google Gemini realizó la predicción de los duelos que definirán estas cuestiones y realizó un pequeño análisis de cada partido para luego si dar cómo quedarían los Playoffs del torneo.

¡Última Jornada del torneo y llegó la #Agenda! Transmisiones oficiales de la #J17. 📺



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Chivas 2 – 0 Tijuana El trámite: Un partido dominado por el Guadalajara. Tijuana intentará aguantar, pero la presión en el Akron será demasiada. Chivas anota uno en cada tiempo para sellar el liderato.

Pachuca 1 – 1 Pumas El trámite: Un duelo muy físico en el medio campo. Pumas podría adelantarse en el marcador, pero Pachuca empatará en la segunda mitad con una jugada a balón parado. Ambos cerrarán filas para no arriesgar de más.

Cruz Azul 3 – 0 Necaxa El trámite: Goleada cantada. Cruz Azul dominará la posesión desde el minuto uno y aprovechará los espacios de un Necaxa desmotivado. Un partido perfecto para que los delanteros celestes tomen confianza antes de la Liguilla.

América 2 – 1 Atlas El trámite: Un juego tenso. Atlas venderá cara la derrota y probablemente consiga un gol al contragolpe, pero la profundidad de la banca del América marcará la diferencia en los últimos 20 minutos para remontar el encuentro.



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Toluca 3 – 1 León El trámite: León saldrá a matar o morir, lo que dejará huecos enormes en defensa. Toluca aprovechará la altura y los contragolpes para vacunar a la Fiera, que se despedirá del torneo con un gol “de la honra” en los minutos finales.

Tigres UANL 2 – 0 Mazatlán F.C. El trámite: Trámite controlado para los felinos. Sin necesidad de pisar a fondo el acelerador, Tigres resolverá el partido con destellos de su calidad individual ante un Mazatlán que no opondrá mucha resistencia en el Volcán.



Posición Equipo Puntos Dif. de gol 1 Chivas 38 +18 2 Pumas UNAM 34 +15 3 Cruz Azul 33 +13 4 Pachuca 32 +8 5 Toluca 30 +11 6 América 28 +5 7 Tigres UANL 25 +8 8 Atlas 23 -4 9 Xolos 22 +0 10 León 22 -9

La Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX según la IA

La IA ordenó los cruces y dejó las sensaciones de todos los cruces: “Con este orden exacto en la tabla, y recordando que el formato es de eliminación directa entre el 1º y el 8º, los enfrentamientos para la Liguilla quedarían espectaculares, ¡con dos clásicos incluidos!“.

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(1) Chivas vs. (8) Atlas – ¡Clásico Tapatío!

– ¡Clásico Tapatío! (2) Pumas UNAM vs. (7) Tigres UANL – Duelo de felinos universitarios.

– Duelo de felinos universitarios. (3) Cruz Azul vs. (6) América – ¡Clásico Joven!

– ¡Clásico Joven! (4) Pachuca vs. (5) Toluca – Choque de poder a poder con equipos muy dinámicos.

En síntesis