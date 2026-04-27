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La reacción de los aficionados de Rayados a la elección de Erviti como Director Deportivo: “No aprendieron nada”

Los primeros comentarios de los fanáticos tras el comunicado del club de Monterrey no fueron positivos.

Walter Erviti fue confirmado como nuevo Director Deportivo de Rayados
© @RayadosWalter Erviti fue confirmado como nuevo Director Deportivo de Rayados

Rayados emitió un importante comunicado este lunes 27 de abril luego de la derrota por 3-0 ante Santos Laguna. En el mismo, el conjunto de Monterrey confirmó dos salidas y una incorporación, pero no se trató de ningún futbolista o director técnico.

Por el contrario, Rayados anunció que José Antonio ‘Tato’ Noriega y Héctor Lara ya no cumpliran los roles de Presidente Deportivo del Club y Director Deportivo del Primer Equipo, respectivamente. En el mismo comunicado, el club agradeció los servicicos de ambos y confirmó la incorporación de un viejo conocido: Walter Erviti.

El argentino, querido en la institución por su exitoso paso como futbolista, ocupará el rol de Director Deportivo en reemplazo de Héctor Lara. Sin embargo, pese al cariño que le tiene la afición, las reacciones no fueron positivas, ya que la mayoría considera que no posee la experiencia adecuada para el cargo.

La reacción de los aficionados de Rayados tras la confirmación de Walter Erviti

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Leandro Barraza
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