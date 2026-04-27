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¡Nuevo color inédito! Mercedes anunció trajes especiales para el GP de Miami 2026

El negro y el turquesa suelen acompañar a la escudería alemana. Sin embargo, esto cambiará en Miami en el marco de una nueva alianza comercial.

George Russell y Kimi Antonelli lucirán nuevos trajes en Miami
© Getty ImagesGeorge Russell y Kimi Antonelli lucirán nuevos trajes en Miami

Esta semana vuelve oficialmente la Fórmula 1 con el Gran Premio de Miami 2026. Tras una larga espera, mayo comenzará con actividad de la máxima categoría y Mercedes ya anunció una importante novedad de cara a la primera cita de la temporada en Estados Unidos.

Desde hace varias campañas, los colores negro y turquesa son los que acompañan toda la estética del equipo Mercedes en la F1. Sin embargo, a lo largo del año suelen haber trajes especiales en Grandes Premios puntuales y Miami será uno de ellos.

En esta ocasión, Mercedes lucirá un color inédito en sus trajes: violeta. La escudería alemana anunció una nueva alianza comercial con Nubank y tendrán tres monos de color de color púrpura, uno para cada día del GP de Miami.

Captura del video de @MercedesAMGF1

Captura del video de @MercedesAMGF1

El anuncio se hizo a través de un divertido video en el que un diseñador le enseña a George Russell y Kimi Antonelli los trajes que había preparado para el evento de este fin de semana. Sin embargo, en el corto, a ninguno de los dos pilotos le convence lo enseñado y sugieren agregar el color violeta, recibiendo así la aprobación de ambos. “Tres días, tres trajes”, cierra el video.

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Cabe mencionar que Mercedes nunca utilizó monos de color violeta a lo largo de su historia. Por lo que se trata de algo realmente distinto para las Flechas Plateadas. ¿Vendrá acompañado de otro triunfo de Russell o Antonelli?

En síntesis

  • Mercedes vestirá trajes de color violeta durante el Gran Premio de Miami 2026.
  • La escudería utilizará tres monos púrpuras diferentes tras una alianza comercial con Nubank.
  • Los pilotos George Russell y Kimi Antonelli protagonizaron el anuncio oficial de la novedad.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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