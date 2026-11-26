Los Tuzos reciben al Rebaño Sagrado este jueves 26 de noviembre por la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX. Conoce el horario del encuentro y qué canales de televisión y plataformas transmitirán el partido en vivo.

Los Tuzos del Pachuca reciben este jueves 26 de noviembre a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el partido de ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comienza a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) y se lleva a cabo sobre el césped del Estadio Hidalgo, en la Bella Airosa.

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Este cruce enfrenta al octavo clasificado contra el superlíder del certamen en el arranque de la Fiesta Grande. El partido de vuelta se disputará el domingo 29 de noviembre a las 19:07 horas en el Estadio Akron. Debido a que Chivas finalizó en el primer puesto de la tabla general, el Rebaño Sagrado cuenta con el criterio de desempate a su favor en caso de igualdad en el marcador global, obligando al conjunto hidalguense a buscar una victoria en casa durante estos primeros 90 minutos.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para los aficionados que planean seguir el compromiso en territorio nacional, el duelo de ida entre Tuzos y Rojiblancos no contará con transmisión en televisión abierta. La cobertura EN VIVO estará disponible únicamente a través de televisión de paga y plataformas digitales bajo suscripción:

Televisión de Paga: FOX / FOX+.

FOX / FOX+. Streaming Online: FOX One.

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto de Pachuca llega a esta eliminatoria con la motivación de hacer pesar su localía y dar la campanada frente al mejor equipo de la fase regular. Con figuras en ataque como Salomón Rondón, la escuadra hidalguense intentará imponer condiciones desde el arranque para viajar a Guadalajara con ventaja en la serie.

Por su parte, las Chivas de Gabriel Milito arriban a territorio hidalguense respaldadas por una gran campaña en la etapa regular que les permitió culminar como líderes absolutos de la clasificación. El Rebaño Sagrado buscará mantener su solidez colectiva en el Estadio Hidalgo —donde ya igualó 1-1 ante este mismo rival en la Jornada 6 del torneo— para encaminar su boleto a las semifinales antes de cerrar la llave ante su afición

En sintesis

Pachuca y Chivas se enfrentan este jueves 26 de noviembre por Cuartos de Final .

este jueves 26 de noviembre por . FOX, FOX+ y FOX One transmitirán el partido en México desde las 19:00 horas .

el partido en México desde las . Chivas de Gabriel Milito terminó superlíder y cuenta con ventaja de desempate ante Pachuca.