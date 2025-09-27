América y Pumas UNAM se enfrentarán este sábado en una nueva edición, la N° 151, del Clásico Capitalino. El encuentro entre Águilas y Felinos se disputará a partir de las 21:05 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

ver también Mientras la plantilla de América vale 107 millones, la abismal diferencia con la de Pumas UNAM

Se tratará de un juego entre equipos con realidades opuestas. En el caso del América, los Azulcremas vienen de derrotar por 1-0 a Atlético de San Luis en Potosí y se ubican en la cuarta posición de la clasificación con 21 puntos. Así, se sitúan en zona de acceso directo a los cuartos de final cuando quedan siete fechas por delante para terminar la fase regular.

América derrotó por 1-0 a Atlético de San Luis en la previa del Clásico Capitalino. (Imago7)

Publicidad

Publicidad

En tanto, los Felinos vienen de perder por 3-1 ante FC Juárez en Chihuahua bajando así hasta el 9° lugar de la tabla de posiciones. Ese escalafón les permitirá obtener un boleto rumbo al Play-In, aunque el panorama de cara a la recta final del torneo está ajustado con todo por resolverse.

En cuanto a las alineaciones, André Jardine no podrá contar con Jonathan Dos Santos (desgarro en el gemelo de la pierna derecha), Henry Martín (esguince en la rodilla izquierda) ni Dagoberto Espinoza (rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda). Además, Rodrigo Aguirre estará en duda hasta último momento por un problema sufrido en su pómulo derecho durante la victoria ante los Colchoneros.

Pumas UNAM viene de perder por 3-1 ante FC Juárez. (Imago7)

Publicidad

Publicidad

Por su lado, en Pumas está confirmada la baja de José Caicedo, quien deberá cumplir con un partido de suspensión por la expulsión ante los Bravos. En tanto, la presencia de Guillermo Martínez pende de un hilo por una molestia en uno de sus pies, por lo que José Juan Macías podría tomar su lugar en la delantera universitaria.

La probable alineación de América

Luis Malagón

Israel Reyes

Sebastián Cáceres

Igor Lichnovsky

Cristian Borja

Kevin Álvarez

Erick Sánchez

Brian Rodríguez

Alejandro Zendejas

Allan Saint-Maximin

Raúl Zuñiga

La probable alineación de Pumas UNAM

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Álvaro Angulo

Santiago Trigos

Aaron Ramsey

Pedro Vite

Adalberto Carrasquilla

Jorge Ruvalcaba

José Juan Macías

Publicidad