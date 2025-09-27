Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Las alineaciones de América vs. Pumas UNAM por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

Águilas y Felinos se medirán este sábado en una nueva edición del Clásico Capitalino. Los titulares en ambos equipos.

Por Juan Ignacio Barbieri

Las alineaciones de América vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025
© Imago7-especialLas alineaciones de América vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025

América y Pumas UNAM se enfrentarán este sábado en una nueva edición, la N° 151, del Clásico Capitalino. El encuentro entre Águilas y Felinos se disputará a partir de las 21:05 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de los Deportes por la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Mientras la plantilla de América vale 107 millones, la abismal diferencia con la de Pumas UNAM

ver también

Mientras la plantilla de América vale 107 millones, la abismal diferencia con la de Pumas UNAM

Se tratará de un juego entre equipos con realidades opuestas. En el caso del América, los Azulcremas vienen de derrotar por 1-0 a Atlético de San Luis en Potosí y se ubican en la cuarta posición de la clasificación con 21 puntos. Así, se sitúan en zona de acceso directo a los cuartos de final cuando quedan siete fechas por delante para terminar la fase regular.

América derrotó por 1-0 a Atlético de San Luis en la previa del Clásico Capitalino. (Imago7)

América derrotó por 1-0 a Atlético de San Luis en la previa del Clásico Capitalino. (Imago7)

Publicidad

En tanto, los Felinos vienen de perder por 3-1 ante FC Juárez en Chihuahua bajando así hasta el 9° lugar de la tabla de posiciones. Ese escalafón les permitirá obtener un boleto rumbo al Play-In, aunque el panorama de cara a la recta final del torneo está ajustado con todo por resolverse.

En cuanto a las alineaciones, André Jardine no podrá contar con Jonathan Dos Santos (desgarro en el gemelo de la pierna derecha), Henry Martín (esguince en la rodilla izquierda) ni Dagoberto Espinoza (rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda). Además, Rodrigo Aguirre estará en duda hasta último momento por un problema sufrido en su pómulo derecho durante la victoria ante los Colchoneros.

Pumas UNAM viene de perder por 3-1 ante FC Juárez. (Imago7)

Pumas UNAM viene de perder por 3-1 ante FC Juárez. (Imago7)

Publicidad

Por su lado, en Pumas está confirmada la baja de José Caicedo, quien deberá cumplir con un partido de suspensión por la expulsión ante los Bravos. En tanto, la presencia de Guillermo Martínez pende de un hilo por una molestia en uno de sus pies, por lo que José Juan Macías podría tomar su lugar en la delantera universitaria.

La probable alineación de América

  • Luis Malagón
  • Israel Reyes
  • Sebastián Cáceres
  • Igor Lichnovsky
  • Cristian Borja
  • Kevin Álvarez
  • Erick Sánchez
  • Brian Rodríguez
  • Alejandro Zendejas
  • Allan Saint-Maximin
  • Raúl Zuñiga

La probable alineación de Pumas UNAM

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Santiago Trigos
  • Aaron Ramsey
  • Pedro Vite
  • Adalberto Carrasquilla
  • Jorge Ruvalcaba
  • José Juan Macías
Publicidad
juan ignacio barbieri
Juan Ignacio Barbieri
Lee también
La abismal diferencia económica entre las plantillas de América y Pumas
Liga MX

La abismal diferencia económica entre las plantillas de América y Pumas

Confirman al árbitro para el Clásico Capitalino entre América y Pumas
Liga MX

Confirman al árbitro para el Clásico Capitalino entre América y Pumas

La IA pronosticó el resultado del Clásico Capitalino
Liga MX

La IA pronosticó el resultado del Clásico Capitalino

¿Brasil vs. México va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Mundial Sub-20 2025
Mundial Sub 20

¿Brasil vs. México va por TV abierta? Qué canal transmite el juego del Mundial Sub-20 2025

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo