Liga MX confirmó este viernes al árbitro que dirigirá el Clásico Capitalino de este sábado 27 de septiembre entre América y Pumas UNAM en el Estadio Ciudad de los Deportes por la Jornada 11 del Apertura 2025. Se trata de uno de los silbantes más experimentados del futbol mexicano, quien ya cuenta con antecedentes no exentos de polémica en partidos entre Águilas y Felinos.

El designado por la Comisión de Árbitros para el juego que comenzará a las 21:05 horas (CDMX) es César Ramos Palazuelos. El nacido en Culiacán afrontará así su quinto Clásico Capitalino, en el cual estuvo por última vez hace más de dos años en el marco del Clausura 2023.

Esta será la segunda vez que el colegiado de 41 años dirija al equipo de André Jardine en el Apertura 2025, ya que lo hizo en la victoria por 3-1 ante Tigres UANL en el Estadio Universitario por la quinta jornada. Sus registros globales con los Azulcremas marcan que pitó en 56 oportunidades, con 29 victorias, 14 empates y 13 derrotas. Además, les expulsó siete jugadores por doble amarilla, uno por roja directa, marcó 11 penales a favor y cuatro en contra de América según datos del portal Transfermarkt.

César Ramos será el árbitro que dirigirá el Clásico Capitalino entre América y Pumas. (Imago7)

En tanto, el mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022 se estrenará con Pumas en este campeonato. Será su 45a. participación en un cotejo del combinado auriazul, al cual arbitró en 14 victorias, 13 empates y 17 derrotas. A los del Pedregal les expulsó a siete jugadores de manera directa (la misma cantidad por doble amarilla) y además les pitó nueve penales a favor y ocho en contra.

Cabe destacar que el resto del equipo arbitral se completará con Alberto Morín y Marco Antonio Bisguerra como asistentes, mientras que el encargado del VAR será Adonaí Escobedo, quien estará acompañado de Edgar Magdaleno.

La polémica de César Ramos Palazuelos en el Clásico Capitalino del Clausura 2023

César Ramos Palazuelos quedó marcado por una polémica en su último Clásico Capitalino dirigido, el cual finalizó 1-1 en el Estadio Azteca. La misma fue por pitar un penal a favor de América por falta de Diogo de Olivera sobre Sebastián Cáceres. Tras esto expulsó a Antonio Mohamed, por entonces entrenador del equipo universitario quien había protestado enérgicamente la decisión.

En total han sido 19 tarjetas amarillas y cuatro expulsiones las que mostró el mencionado juez en enfrentamientos entre América y Pumas. La ventaja en el historial de encuentros con el arbitraje de Ramos Palazuelos la llevan las Águilas con dos victorias, una derrota y un empate.

