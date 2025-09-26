Este sábado 27 de septiembre se disputa una nueva edición del Clásico Capitalino entre América y Pumas UNAM. Los equipos se enfrentan en el Estadio Ciudad de los Deportes por la Jornada 11 del Apertura 2025 y la Ciudad de México se verá revolucionada por el juego.

Las Águilas se llevaron la victoria en el último Clásico Capitalino, pero antes Pumas venía de ganar las dos ediciones anteriores. En la previa al partido por la Liga MX entre América y el club auriazul, le consultamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos indique un pronóstico del juego.

ver también ¿Se termina la era Nike en Pumas? La marca que se perfila como nuevo patrocinador

El análisis de la IA

Como era de esperarse, la IA indicó que se espera que sea un partido reñido: “Se espera un partido intenso y físico, típico de un Clásico, con el América tomando la iniciativa desde el inicio. Pumas, por su parte, adoptará una postura más cautelosa al inicio, buscando cerrar espacios en el medio campo y apostar por contraataques rápidos”.

Publicidad

Publicidad

No obstante, ‘Gemini’ no se quedó solo en eso y arriesgó a dar un resultado. Según la IA de Google, América vencerá por 2-1 a Pumas: “El América se llevará la victoria en un Clásico reñido, haciendo valer su mejor momento en la tabla y la profundidad de su plantilla, aunque Pumas luchará hasta el final”.

América ganó 2-0 en el último enfrentamiento (Getty Images)

De acuerdo a la Inteligencia Artificial, los goles del equipo de André Jardine lo harán Brian Rodríguez y Álvaro Fidalgo, mientras que la anotación de Pumas estaría a cargo de Guillermo Martínez, el goleador del conjunto dirigido por Efraín Juárez.

Publicidad

Publicidad

La actualidad de América y Pumas

Si bien todavía quedan seis partidos por disputarse en la Liga MX después del Clásico Capitalino, cada vez hay menos margen y todos los puntos son importantes. El América viene de ganarle por 1-0 a Atlético San Luis y está 4° en la tabla con 21 unidades, por lo que se encuentra bien ubicado pensando en la Liguilla.

Por su parte, Pumas perdió por 3-1 con FC Juárez y quedó 9° en la tabla de posiciones, lejos de los puestos de Liguilla y peleando por mantenerse en el Play-In. Los Felinos venían de 7 partidos invictos en la Liga MX y buscarán recuperarse con un triunfo ante el América.