América y Pumas UNAM se medirán este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes a partir de las 21:05 horas (CDMX) por una nueva edición del Clásico Capitalino. El juego, que se llevará a cabo en el marco de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX, muestra una clara ventaja a favor de las Águilas en lo que a valor de cada una de las plantillas refiere.

Sin ir más lejos, el monto económico que resulta del total de la suma de las cotizaciones de cada uno de los jugadores azulcremas supera por más del doble a aquel de los Felinos. En concreto, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt el valor de la plantilla de América es de 107.40 millones de euros, mientras que el de Pumas alcanza los 41.25 de la divisa europea.

En ese sentido, cabe destacar que los tres futbolistas más caros del equipo de André Jardine son Allan Saint-Maximin, primero con 13 millones de euros, Álvaro Fidalgo y Alejandro Zendejas, ambos con 9 millones. En tanto, los tres mejores cotizados en la nómina de Efraín Juárez son Pedro Vite (9 millones), José Caicedo -que no estará en el Clásico por haber sido expulsado ante FC Juárez- y Jorge Ruvalcaba (4.50 millones para ambos).

Vale mencionar que la de América es la plantilla más cara de la Liga MX con amplia diferencia sobre la segunda, que es la de Cruz Azul con 82.10 millones. La de Pumas, más allá de las recientes incorporaciones de futbolistas con pasado europeo como Keylor Navas y Aaron Ramsey, se ubica en décimo lugar sobre un total de 18 clubes.

¿Cómo llegan América y Pumas UNAM al Clásico Capitalino?

La diferencia entre América y Pumas no solo radica en el aspecto económico, sino también en cuanto a lo futbolístico. Sin ir más lejos, las Águilas vienen de ganar en su último partido contra Atlético de San Luis en Potosí por 1-0 y se sitúan en la cuarta posición con 21 unidades, mientras que el combinado auriazul perdió por 3-1 ante FC Juárez como visitante y cayó al 9° lugar con 13 puntos.

Los últimos antecedentes entre América y Pumas UNAM

Más allá de estas diferencias, los últimos enfrentamientos entre América y Pumas marcan paridad en cuanto a resultados. Los cinco antecedentes más cercanos indican que el equipo de Coapa ganó dos partidos al igual que el conjunto de Ciudad Universitaria, mientras que el juego restante terminó en empate