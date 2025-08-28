Sergio Ramos, uno de los mejores defensores de la historia del futbol, tomó la decisión de llegar al futbol mexicano a principios de este 2025 tras una extensa carrera en Europa. Su llegada a la Liga MX abrió y abrirá muchas más puertas a otras grandes figuras para que tomen una decisión similar.

Publicidad

Publicidad

ver también Inesperado: Rayados renueva el contrato de uno de los más resistidos de la plantilla

El español optó por sumarse a Rayados de Monterrey, club al que se adaptó rápido y en el que ya es líder y capitán. Además, cada vez que le tocó jugar demostró toda su jerarquía con muy buenos rendimientos dentro del campo de juego.

Los regios han contratado varios refuerzos de renombre en los últimos años con la idea de armar un plantel competitivo para pelear de igual a igual contra los grandes equipos de México. Sin embargo, todavía tienen la cuenta pendiente de lograr ser campeones, algo que la directiva y la afición esperan con ansias.

Para esta temporada que comenzó de la mejor manera, tanto el entrenador como los dirigentes están en la búsqueda de un delantero de jerarquía. En las últimas semanas sonaron varios nombres importantes, pero el que estaría más cerca de llegar es un atacante europeo con pasado en el Real Madrid y que actualmente juega en Getafe.

Publicidad

Publicidad

Se trata de Borja Mayoral, delantero de 28 años que podría convertirse en nuevo jugador de Rayados. Su nombre volvió a ganar fuerza en las negociaciones y todo indica que las conversaciones avanzan en buen camino para que Torrent tenga a su tan ansiado fichaje.

ver también Esteban Andrada muy cerca del Al-Najma de Arabia Saudita: los detalles de la negociación

Sergio Ramos clave en las negociaciones

Según informó el periodista César Luis Merlo, Mayoral no tenía intenciones de jugar en México. Sin embargo, un llamado de Sergio Ramos habría cambiado su postura: el defensor español le comentó que la ciudad es muy linda y que se encuentra muy cómodo en Monterrey, lo que habría convencido al atacante. De esta manera, las charlas con Rayados se reflotaron y el fichaje está más latente que nunca.