En un mercado de pases donde el Monterrey no estuvo tan ‘agresivo’ en lo que respecta a contrataciones o incorporaciones, Domenec Torrent repasó la idea de mantener la base del plantel y no dejar ir a futbolistas a los que tanto el entrenador como su cuerpo técnico consideran indispensables, con vistas a la pelea por el título del campeonato que tanto ansían todos en Rayados.

En esta línea, la directiva albiazul se ha puesto manos a la obra para buscar extender y mejorar algunos contratos pendientes. Y en las últimas horas, se ha llegado a un acuerdo para renovar a uno de los jugadores más cuestionados por la afición, pero que a la vez es uno de los futbolistas más valorados por el estratega español y sus colaboradores, por su aporte dentro y fuera del campo.

Según la información revelada por el periodista argentino Uriel Iugt, confiable especialista en mercado de fichajes, Jorge Rodríguez extenderá su vínculo con Rayados en las próximas horas. El volante albiceleste, más conocido como el ‘Corcho’, es una pieza vital para Torrent y su esquema, por lo que la conducción del club respaldó la confianza del DT con esta inminente firma.

‘Corcho’ Rodríguez, uno de los referentes del plantel de Monterrey [foto: Getty]

De acuerdo al reporte, el mediocampista seguirá relacionado contractualmente al Monterrey hasta Diciembre 2027, cuando expira este contrato que se rubricará en el corto plazo. Cabe recordar que en esta última ventana de transferencias, Boca Juniors pretendió al pivote pero el propio Domenec desestimó ese interés, al manifestarle al jugador que cuenta con él como un jugador titular en su equipo.

En adición a esta confirmación, el corresponsal señaló que, en los papeles que se firmarán en las oficinas de El Barrial, se agregó una opción obligatoria para extender hasta 2028 en caso de que el jugador dispute el 60% de los partidos oficiales desde ese momento hasta el final del vínculo con la institución. De esta forma, el público albiazul tendrá que acompañar ya que habrá Corcho para rato en la Sultana del Norte.

Desde su llegada al Club de Futbol Monterrey, Jorge Rodríguez ha disputado un total de 80 partidos (6484 minutos en el campo de juego), donde también aportó dos goles y cinco asistencias pese a ser un volante más de contención o de corte defensivo. Ahora, tendrá por lo menos dos años más por delante para seguir revirtiendo la imagen que la gente tiene sobre él.

