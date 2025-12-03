Las alineaciones de Rayados vs. Toluca por la semifinal del Apertura 2025

Este miércoles comienzan las semifinales del Torneo Apertura 2025 con dos series más que interesantes. Una de ellas es Rayados de Monterrey vs. Toluca que disputan la ida desde las 21:10 hs de la CDMX en el Gigante de los Acero.

Los regios vienen de dar el batacazo en cuartos de final tras eliminar al América por un 3-2 en el global y con un gol agónico de Germán Berterame en el Ciudad de los Deportes, para soñar más que nunca con volver a ser campeones del futbol mexicano.

Mientras que Toluca, que es favorito a quedarse con el bicampeonato, eliminó a FC Juárez por un 2-1 en el global. De visitante se llevó la ventaja y luego cuidó la misma jugando de local.

Será una serie muy pareja, con Rayados llegando motivado por su último triunfo y un Toluca que mantiene la etiqueta de candidato gracias a la regularidad mostrada durante todo el torneo y también por ser el campeón defensor del torneo.

Ambos conjuntos saben que el duelo de ida puede marcar el camino hacia la gran final, mientras que el próximo sábado desde las 19 hs, la serie se definirá en La Bombonera.

Alineación de Rayados para recibir a Toluca

Luis Cárdenas

Gerardo Arteaga

Sergio Ramos

Stefan Medina

Ricardo Chávez

Jesús Corona

Fidel Ambriz

Iker Fimbres

Óliver Torres

Sergio Canales

Germán Berterame

Alineación de Toluca para visitar a Rayados

Hugo González

Jesús Gallardo

Federico Pereira

Antonio Briseño

Diego Barbosa

Marcel Ruiz

Franco Romero

Jesús Angulo

Nico Castro

Helinho

Paulinho

