Las alineaciones de Rayados vs. Toluca por la semifinal del Apertura 2025

Los regios reciben a los Diablos Rojos por la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2025 en el Gigante de Acero.

Por Ramiro Canessa

Rayados vs. Toluca por la Liga MX.
© Getty ImagesRayados vs. Toluca por la Liga MX.

Este miércoles comienzan las semifinales del Torneo Apertura 2025 con dos series más que interesantes. Una de ellas es Rayados de Monterrey vs. Toluca que disputan la ida desde las 21:10 hs de la CDMX en el Gigante de los Acero.

Los regios vienen de dar el batacazo en cuartos de final tras eliminar al América por un 3-2 en el global y con un gol agónico de Germán Berterame en el Ciudad de los Deportes, para soñar más que nunca con volver a ser campeones del futbol mexicano.

Mientras que Toluca, que es favorito a quedarse con el bicampeonato, eliminó a FC Juárez por un 2-1 en el global. De visitante se llevó la ventaja y luego cuidó la misma jugando de local.

Será una serie muy pareja, con Rayados llegando motivado por su último triunfo y un Toluca que mantiene la etiqueta de candidato gracias a la regularidad mostrada durante todo el torneo y también por ser el campeón defensor del torneo.

Ambos conjuntos saben que el duelo de ida puede marcar el camino hacia la gran final, mientras que el próximo sábado desde las 19 hs, la serie se definirá en La Bombonera.

Alineación de Rayados para recibir a Toluca

  • Luis Cárdenas
  • Gerardo Arteaga
  • Sergio Ramos
  • Stefan Medina
  • Ricardo Chávez
  • Jesús Corona
  • Fidel Ambriz
  • Iker Fimbres
  • Óliver Torres
  • Sergio Canales
  • Germán Berterame

Alineación de Toluca para visitar a Rayados

¿Va por TV abierta? Dónde ver en vivo las semifinales de ida del Apertura 2025 de la Liga MX

  • Hugo González
  • Jesús Gallardo
  • Federico Pereira
  • Antonio Briseño
  • Diego Barbosa
  • Marcel Ruiz
  • Franco Romero
  • Jesús Angulo
  • Nico Castro
  • Helinho
  • Paulinho
