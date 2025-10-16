El futbol mexicano creció y sigue en pleno crecimiento. A lo largo de los años, la liga se ha vuelto aún más competitiva y está claro que es por la llegada de varias figuras extranjeras. Sin embargo, todavía falta que la Selección Mexicana pueda mejorar desde lo futbolístico a pesar de que hay varios futbolistas en un gran nivel que tuvieron la suerte de emigrar al futbol europeo.

Actualmente hay varios futbolistas que prometen de cara al futuro y que podrían ser el futuro de nuestra selección, lo que ilusiona a la afición de poder soñar en grande de cara a las competiciones internacionales que se avecinan en los próximos años.

Una de las grandes apariciones es la de Gilberto Mora, la joven joya mexicana que acaba de cumplir 17 años y que parece ser el futbolista que liderará a México durante muchos años. Y ahora él y dos mexicanos más se encuentran entre los 60 mejores talentos del mundo.

Los elegidos en la lista de The Guardian

Los elegidos en la lista de The Guardian fueron el recientemente nombrado Gilberto Mora, Alexis Gutiérrez de Cruz Azul y, por último, José Mancilla de Pumas UNAM. Tres futbolistas que ya comienzan a dar de qué hablar y que confirman que el futuro del futbol mexicano está en buenas manos.

A continuación, te dejamos la lista completa de los 60 talentos más grandes del mundo según el reconocido medio británico:

Thomas de Martis (Lanús)

Matías Satas (Boca Juniors)

Haine Eames (Marineros de la Costa Central)

Jorthy Mokio (Áyax)

Nathan De Cat (Anderlecht)

Ángel Cándido (São Paulo)

Gabriel Mec (Gremio)

Kauã Prates (Cruzeiro)

Kaloyan Bozhkov (Dinamo de Zagreb)

Antone Bossenberry (Toronto FC)

Wei Xiangxin (Meizhou Hakka)

Santiago Londoño (Envigado)

León Jakirovic (Dinamo de Zagreb)

Jacob Ambæk (Brøndby)

Juan Riquelme Angulo (Independiente del Valle)

Otto Tiitinen (Ilves)

Ibrahim Mbaye (París Saint-Germain)

Djylian N’Guessan (Saint-Étienne)

Alexis Vossah (Toulouse)

Saba Kharebashvili (Dinamo de Tiflis)

Ebu Bekir Es (Eintracht de Fráncfort)

Lennart Karl (Bayern Múnich)

Matteo Palma (Udinese)

Luis Suazo (Braga)

Francesco Camarda (Lecce, cedido por el Milán)

Samuele Ignacio (Borussia Dortmund)

Andrea Natali (AZ Alkmaar, cedido por el Bayer Leverkusen)

Alynho Haidara (FC Maguncia 05 Jacqueville)

Kento Nishioka (Júbilo Iwata)

Dastan Satpayev (Kairat)

Ndjicoura Raymond Bomba (Bayer Leverkusen)

Alex Gutiérrez (Cruz Azul)

José Mancilla (Pumas UNAM)

Gilberto Mora (Club Tijuana)

Moncef Zekri (Malinas)

Ruud Nijstad (Twente)

Sean Steur (Áyax)

Einar Fauskanger (Haugesund)

Oskar Pietuszewski (Jagiellonia Bialystok)

Daniel Banjaqui (Benfica)

Bernardo Lima (Oporto)

José Neto (Benfica)

Raras Coman (Sassuolo)

Amara Diouf (Libre)

Aleksa Damjanovic (Estrella Roja de Belgrado)

Vasilije Kostov (Estrella Roja de Belgrado)

Émile Witbooi (Ciudad del Cabo)

Dr. Fernández (Barcelona)

Toni Fernández (Barcelona)

Nico Guillén (Sevilla)

Amor Arrhov (Brommapojkarna, cedido por el Eintracht Frankfurt)

Axel Brönner (IFK Norrköping)

Olivier Mambwa (Niños pequeños)

Deniz Dönmezer (Kayserispor)

Furkan Kocak (Galatasaray)

Julian Hall (Red Bulls de Nueva York)

Jude Terry (Los Ángeles FC)

Sadriddin Khasanov (Bunyodkor)

Henry Díaz (Monagas)

Tran Gia Bao (Hoang Ahn Gia Lai).

