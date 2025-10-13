El futbol mexicano sigue en pleno crecimiento y en este último tiempo se ha vuelto aún más competitivo. Esto se debe gracias a la llegada de figuras que brillaron en Europa durante muchos años y que eligieron a México como nuevo destino.

Uno de los equipos que sorprendió en este mercado de pases fue el América. Los dirigidos por André Jardine querían contratar a un refuerzo de mucha jerarquía que le aporte un plus a la plantilla y el elegido fue el extremo francés, Allan Saint-Maximin.

Está claro que Saint-Maximin eligió a México para probar un nuevo desafío en su carrera pero también lo convencieron desde lo económico ya que los clubes mexicanos están pagando contratos muy altos a aquellos jugadores que llegan desde el exterior.

Muchos se preguntan como es la vida del jugador en un país que era totalmente desconocido para él porque solamente había vivido en Francia, Inglaterra, Alemania, tuvo un breve paso por Turquía y por último estuvo en Arabia Saudita antes de arribar en México.

Vincent Queijo, personalidad de la televisión, visitó la casa del francés y lo entrevistó para saber como es la vida de un futbolista. En el video se puede seguir el recorrido de Saint-Maximin dentro de su hogar: cómo llega, cómo se mueve por la casa y cómo es su día a día. Además, muestra con detalle sus recámaras, la cocina, el patio y otros espacios de su lujosa mansión.

