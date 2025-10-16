Gilberto Mora es el jugador del momento, del que todos hablan en el mundo y se lo ganó gracias al enorme nivel que supo mostrar con solo 16 años en el campo de juego durante los últimos meses tanto en su equipo como también en la selección.

La joven promesa mexicana acaba de cumplir 17 años y ahora tiene como objetivo seguir creciendo en la institución que lo formó, Xolos de Tijuana, para ganarse su lugar en la lista de Javier Aguirre para el Mundial de 2026, aunque todos creen que sí estará.

Mora viene de brillar en el Mundial Sub-20 con México, siendo la gran figura del equipo de Eduardo Arce. Si bien en cuartos de final con Argentina no mostró su mejor nivel, anteriormente había sido clave para que el Tri pueda estar entre los ocho mejores del mundo.

En las últimas horas, el que habló de él y lo definió en solo dos palabras fue su entrenador, Sebastián Abreu, que en diálogo con Futbol Picante dejó en claro que es un fuera de serie: “Está en proceso de crecimiento, hay que arroparlo, hay que prepararlo para el mundo del extra futbol. Pero claramente está jugando en primera división y desequilibra. Es un Clase A”.

¿Qué será del futuro de Gilberto Mora?

El periodista argentino César Luis Merlo, que cubre futbol mexicano, comentó que por el momento no hay ofertas formales por Gilberto Mora, a pesar de que ya se revelaron que hay varios clubes que están interesados en él y otros que también pero no salieron a la luz.

Los dos clubes que más tendrían chances de contratarlo por las preguntas que hicieron en las últimas semanas son el Barcelona y el Manchester United, que ya enviaron scouts para realizar informes pero todavía no ofertaron formalmente por el mexicano.

