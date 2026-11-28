Entre este sábado y domingo, con jornadas a doble turno, se conocerá qué clubes avanzarán a semifinales de la Liguilla del Apertura 2026. Ocho equipos mexicanos pelean por cuatro plazas para la penúltima ronda de la Fiesta Grande de la Liga MX. Cada uno deberá ganar su serie respectiva y luego esperar a saber contra quién se enfrentarán en la siguiente instancia ‘tú a tú’ del certamen.

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Ahora bien, mientras en otros torneos ya se arman los cuadros de cuartos y semifinales con anterioridad, en nuestro campeonato las llaves eliminatorias se definen sobre la marcha. La Liga MX presenta un sistema de competición diferente, que hace que haya esperar hasta lo último para conformar los emparejamientos. No es tan sencillo como en otros torneos de cara estos Playoffs.

En el caso del campeonato de Primera División de México, una vez sabido quiénes juegan las semifinales, los cuatro clasificados se reubican del 1 al 4 según su posición en la tabla general. El mejor ubicado en la tabla que se definió al finalizar la fase regular será etiquetado como 1° (sin importar si es la misma posición que en esa tabla), el siguiente 2° y así sucesivamente.

Luego de ordenar a los semifinalistas de esa manera, estos equipos se emparejarán el 1° contra el 4° y el 2° contra el 3°, conformando por consiguiente los cruces de semis. De más está decir que cada una de las series, el equipo mejor posicionado de los dos define su llave de local y además tendrá ventaja deportiva. El reglamento de la Liga MX lo señala todo de esta forma.

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Cruz Azul sueña con el bicampeonato [Foto: Getty]

Modelo de los cruces de semifinales de la Liguilla del Apertura 2026:

Para comprender mejor el sistema de conformación de los enfrentamientos, realizaremos un ejemplo según los resultados parciales tal como están hoy de la Fiesta Grande de este torneo.

En este momento, Toluca, América, Pachuca y Cruz Azul avanzarían a semifinales si todo sigue igual en el resultado global de sus series respectivas. Toluca va 2-0 sobre Atlas, América va 0-0 con Rayados pero pasaría por ventaja deportiva, Pachuca va 2-1 sobre Chivas y Cruz Azul va 4-0 sobre León. Así, esos cuatro clubes están por ahora pasando a la siguiente instancia.

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En la tabla general final de la fase regular, Toluca terminó en el 5° lugar, América acabó en el 3° puesto, Pachuca finalizó en el 8° escalón y Cruz Azul concluyó en la 2° posición. De esta manera, con el criterio de la Liga MX, para semifinales Cruz Azul se reubicaría 1°, América 2°, Toluca 3° y Pachuca 4°. Ese orden lo marca de mejor a peor la colocación previa de cada club.

Tomando como referencia esa enumeración por posiciones, los cruces de semifinales serían Cruz Azul vs. Pachuca y América vs. Toluca, ya que el 1° se junta con el 4° y el 2° queda contra el 3°. De cara a la final de la Liguilla, el ganador de Cruz Azul-Pachuca sería el primer finalista y el ganador de América-Toluca, el segundo. Pero todo depende de los clasificados de este fin de semana.