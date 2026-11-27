El Comité Arbitral dio a conocer los silbantes que estarán a cargo de cada una de las definiciones.

Luego de las polémicas que dejaron los partidos de ida, se oficializaron las designaciones de árbitros para las vueltas de cuartos de final. Como era de esperarse, no tardaron las repercusiones negativas de parte de los fanáticos en las redes. Hoy en día, no hay muchos jueces de la Liga MX que transmitan confianza unánime.

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En el primer turno del sábado, Jesús Rafael López Valle fue el árbitro elegido para estar a cargo de la revancha entre Atlas y Toluca en el Estadio Jalisco de Guadalajara. En la ida, los ‘Diablos Rojos’ se impusieron por 2-0 ante los ‘Zorros’, en un encuentro que no tuvo grandes jugadas discutidas a diferencia de otros compromisos.

En el segundo turno del sábado, Luis Enrique Santander tendrá la responsabilidad de conducir el picante cruce de vuelta entre América y Rayados en el Estadio Banorte. En el primer juego, ‘La Pandilla’ empató 0-0 con las ‘Águilas’, en un duelo donde el arbitraje estuvo más en tela de juicio que en todos los demás.

Luis Santander al partido más caliente [Foto: Getty]

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En la primera franja del domingo, Daniel Quintero Huitrón será el silbante que impartirá justicia en la revancha de cuartos de final entre Chivas y Pachuca en el Estadio Akron. En la ida, los ‘Tuzos’ vencieron por 2-1 al ‘Rebaño Sagrado’, en un enfrentamiento donde hubo controversia sobre el cierre por la expulsión de Oussama Idrissi.

En la segunda franja del domingo, Adonai Escobedo será el árbitro principal que dirigirá el partido de vuelta entre Cruz Azul y León, también desde el Estadio Azteca. En este caso, como el primer duelo fue 4-0 para ‘La Máquina’ ante ‘La Fiera’, parece poco probable que haya mucho para discutir en el campo en torno al silbante.

Tras la confirmación de los árbitros de las vueltas de cuartos de final, David Medrano reveló que Marco Antonio Ortiz y Katia Itzel fueron guardados para las semifinales. El resto de los que sí les tocan esta fase actual de la Liguilla del Apertura 2026 deberán hacer bien las cosas para ganarse un lugar en las instancias venideras.