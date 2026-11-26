La normativa del torneo de Primera División es clara a la hora de dirimir la clasificación en instancias decisivas.

Comenzó la Fiesta Grande del futbol mexicano y millones de hogares se han prendido a seguir los partidos. La Liguilla definirá quién será el campeón del Apertura 2026, si es que habrá bicampeonato de Cruz Azul o un nuevo rey de México. Ocho equipos pelearán a todo o nada para hacer historia en este fin de temporada.

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Un contexto que puede suceder en alguna o algunas de las llaves eliminatorias del torneo es que dos equipos queden igualados en el marcador global. Y cuando eso ocurre, siempre tiende a confusión o incertidumbre entre los aficionados que miran los encuentros. Para este escenario como para todos, existe un reglamento.

De acuerdo a la normativa vigente que se utiliza en este campeonato, hay ventaja deportiva en las series de Playoffs de la Liga MX. Para todos aquellos cruces que terminen en empate tras los 180 minutos de la llave, habrá un beneficiado que evitará un “alargue” o penales. Se hará efectivo ese criterio para determinar el cuadro clasificado.

La ventaja deportiva en la Liga MX significa que el equipo mejor posicionado en la tabla general pasa de fase, si es que la serie finalizó igualada tras los juegos de ida y vuelta. El campeonato pasado, este criterio de desempate se impuso en varias situaciones, y cada vez se vuelve más frecuente por la paridad entre unos clubes y otros.

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La Liga MX utiliza la ventaja deportiva [foto: Getty]

En la Liguilla del Apertura 2026, la ventaja deportiva se implementa únicamente para cuartos de final y semifinales. Las cuatro series de la primera ronda de la Fiesta Grande y las dos series de la segunda fase de estos Playoffs ofrecerán ese beneficio a los mejor ubicados. Después, se les acaba el privilegio en la lucha por el título.

A diferencia de las dos instancias anteriores mencionadas, en la final se recurre a una prórroga de 30 minutos adicionales en caso de empate en el marcador global. Si no hay diferencias al cabo de los dos encuentros, en el segundo partido se disputa un alargue que si persiste la igualdad desemboca en una tanda de penales.