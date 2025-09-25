La fecha entre-semana dejó a todos los fanáticos con ganas de más acción: y eso se viene este fin de semana, cuando tenga lugar la 11° jornada del Torneo Apertura 2025. La fase regular continúa y se aproximan tres días de muy buenas alternativas para el disfrute y entretenimiento de todos los espectadores. A continuación, repasa cómo se llevará a cabo la sucesión de juegos.

Esta nueva jornada del campeonato del futbol mexicano llega con Cruz Azul en lo más alto de la tabla, con Toluca y Monterrey completando el podio, al acecho de los puntos que ‘La Máquina’ pueda perder. Esta fecha no contará con muchos cruces entre gigantes, por lo que será una buena oportunidad para que aquellos más relegados puedan trepar en el certamen.

¿Cuándo comienza la jornada 11 del Torneo Apertura 2025?

La undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga MX dará inicio este viernes 26 de septiembre desde las 19.00 horas, con dos encuentros: FC Juárez vs. León y Puebla vs. Chivas, que se desarrollarán en forma consecutiva, en el Estadio Olímpico Benito Juárez y en el Estadio Cuauhtémoc respectivamente. Serán las únicas propuestas para el día de apertura.

Programación completa de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025:

En este desglose, el listado de días, horarios y transmisiones de cada uno de los partidos que se disputarán este fin de semana en la Liga MX:

Viernes 26 de septiembre:

FC Juárez vs. Club León: 19.00 horas por Caliente TV y FOX.

19.00 horas por Caliente TV y FOX. Puebla vs. Chivas: 21.00 horas por Caliente TV, FOX y Azteca 7.

Sábado 27 de septiembre:

Atlas vs. Necaxa: 17.00 horas por ViX Premium.

17.00 horas por ViX Premium. Pachuca vs. Atlético San Luis: 17.00 horas por Caliente TV y FOX.

17.00 horas por Caliente TV y FOX. Toluca vs. Mazatlán: 19.00 horas por Caliente TV y FOX.

19.00 horas por Caliente TV y FOX. Monterrey vs. Santos Laguna: 19.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

19.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium. América vs. Pumas: 21.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Domingo 28 de septiembre:

Querétaro vs. Tigres: 17.00 horas por Caliente TV y FOX.

17.00 horas por Caliente TV y FOX. Tijuana vs. Cruz Azul: 21.05 horas por Caliente TV y FOX.

