Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX: días, horarios y TV de cada uno de los juegos

En esta nota, conoce cómo será la programación de la undécima jornada del campeonato del segundo semestre.

Por Martín Zajic

La Liga MX regresa con una fecha muy caliente.
© Getty ImagesLa Liga MX regresa con una fecha muy caliente.

La fecha entre-semana dejó a todos los fanáticos con ganas de más acción: y eso se viene este fin de semana, cuando tenga lugar la 11° jornada del Torneo Apertura 2025. La fase regular continúa y se aproximan tres días de muy buenas alternativas para el disfrute y entretenimiento de todos los espectadores. A continuación, repasa cómo se llevará a cabo la sucesión de juegos.

Esta nueva jornada del campeonato del futbol mexicano llega con Cruz Azul en lo más alto de la tabla, con Toluca y Monterrey completando el podio, al acecho de los puntos que ‘La Máquina’ pueda perder. Esta fecha no contará con muchos cruces entre gigantes, por lo que será una buena oportunidad para que aquellos más relegados puedan trepar en el certamen.

¿Cuándo comienza la jornada 11 del Torneo Apertura 2025?

La undécima fecha del Torneo Apertura de la Liga MX dará inicio este viernes 26 de septiembre desde las 19.00 horas, con dos encuentros: FC Juárez vs. León y Puebla vs. Chivas, que se desarrollarán en forma consecutiva, en el Estadio Olímpico Benito Juárez y en el Estadio Cuauhtémoc respectivamente. Serán las únicas propuestas para el día de apertura.

Publicidad
Cruz Azul, el puntero del Apertura antes de la 11° fecha [Foto: Getty]

Cruz Azul, el puntero del Apertura antes de la 11° fecha [Foto: Getty]

Programación completa de la jornada 11 del Torneo Apertura 2025:

En este desglose, el listado de días, horarios y transmisiones de cada uno de los partidos que se disputarán este fin de semana en la Liga MX:

Viernes 26 de septiembre:

  • FC Juárez vs. Club León: 19.00 horas por Caliente TV y FOX.
  • Puebla vs. Chivas: 21.00 horas por Caliente TV, FOX y Azteca 7.
Publicidad

Sábado 27 de septiembre:

  • Atlas vs. Necaxa: 17.00 horas por ViX Premium.
  • Pachuca vs. Atlético San Luis: 17.00 horas por Caliente TV y FOX.
  • Toluca vs. Mazatlán: 19.00 horas por Caliente TV y FOX.
  • Monterrey vs. Santos Laguna: 19.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.
  • América vs. Pumas: 21.00 horas por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Domingo 28 de septiembre:

  • Querétaro vs. Tigres: 17.00 horas por Caliente TV y FOX.
  • Tijuana vs. Cruz Azul: 21.05 horas por Caliente TV y FOX.
Antonio Mohamed, DT de Toluca, se adjudicó el penal errado por Sergio Ramos: “Lo soñé”

ver también

Antonio Mohamed, DT de Toluca, se adjudicó el penal errado por Sergio Ramos: “Lo soñé”

El pedido de disculpas de Sergio Ramos a la afición de Rayados tras la caída ante Toluca: “No es momento…”

ver también

El pedido de disculpas de Sergio Ramos a la afición de Rayados tras la caída ante Toluca: “No es momento…”

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Santiago Homenchenko reveló el plan que preparó Querétaro para dañar a Kevin Mier
Liga MX

Santiago Homenchenko reveló el plan que preparó Querétaro para dañar a Kevin Mier

Así quedó el cuadro de la Copa Intercontinental 2025 tras la victoria de Pyramids FC
Futbol Internacional

Así quedó el cuadro de la Copa Intercontinental 2025 tras la victoria de Pyramids FC

¿Cómo se juega la Jornada 10 del Apertura 2025?
Liga MX

¿Cómo se juega la Jornada 10 del Apertura 2025?

Hat-trick de Paulinho ante Rayados y una estadística perfecta
Toluca FC

Hat-trick de Paulinho ante Rayados y una estadística perfecta

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo