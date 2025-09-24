Varios cambios hubo en Pumas UNAM en los últimos meses, pensando en un proyecto deportivo en el cual se vuelva a soñar en grande, dado que llevan varios años de sequía sin ser campeón. El último título que ganaron fue el Clausura 2011.

ver también Efraín Juárez genera polémica tras la caída de Pumas UNAM: “¿Por qué dolorosa?”

El equipo mexicano hizo una limpieza importante en esta temporada, dejando ir a aquellos jugadores que ya habían cumplido un ciclo en la institución y ficharon futbolistas de renombre con pasado en Europa que le aportaron un plus a la plantilla.

Sin embargo, los resultados y el rendimiento del equipo de Efraín Juárez no fueron los esperados sabiendo la plantilla con la que cuentan. Por lo tanto, corren el riesgo de quedar fuera del Play-In en caso de seguir por este camino en el Apertura 2025.

Publicidad

Publicidad

Mientras tanto, en las últimas horas revelaron que la directiva del club mexicano estaría negociando con un nuevo patrocinador para la temporada que viene, lo que significaría que Nike no los vestiría más. La noticia sacudió a los aficionados del club.

ver también Efraín Juárez, DT de Pumas UNAM, le contestó a sus ‘haters’ en tan sólo dos palabras

¿Qué marca vestiría a Pumas?

Según revelaron en Mediotiempo, en el club universitario no están muy conformes con algunos manejos de Nike y es por ese motivo que ya negocian con Puma para que sea el próximo patrocinador del equipo de cara al año que viene.

El periodista Mario Badillo, de la fuente citada anteriormente, fue el que reveló la noticia que sorprendió a los aficionados: “No están contentos con el trato con Nike en cuestiones personales. La siguiente temporada estarían regresando con Puma”.

Publicidad