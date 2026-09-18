El delantero no integra la convocatoria del conjunto auriazul para esta noche. La razón de su baja.

De los clubes con mejor plantilla del futbol mexicano, Tigres es el poderoso que peor campaña está haciendo en este segundo semestre del año. Así como en la Leagues Cup no pudo hacer pie, en la Liga MX los resultados tampoco lo han acompañado en este torneo. A partir de hoy, el equipo auriazul tratará de dar vuelta su situación.

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En el transcurso del presente Apertura 2026, los ‘Felinos’ cosecharon una victoria, cuatro empates y tres derrotas: en siete de ocho partidos no se llevaron los tres puntos. Sólo le pudieron ganar al Atlante, y en el resto de los partidos o perdieron o empataron. Así, tuvieron que cambiar de DT en pleno campeonato y el actual es interino.

El cuadro que tiene a Víctor Manuel Vucetich como entrenador está en el ¡14° lugar de la tabla! en la fase regular, a seis puntos del último que está clasificando a los Playoffs. Por debajo suyo solo aparecen Atlante, Atlético San Luis, Santos… y el rival que Tigres tendrá esta noche en su visita a La Frontera y que perdió todo lo que jugó.

Este viernes, en un choque de equipos golpeados anímicamente, los ‘Universitarios’ se medirán ante FC Juárez en condición de visitante. Los Bravos no tienen puntos en este Apertura 2026 y también están urgidos de empezar a sumar, y querrán hacerlo ante Tigres. Habrá un ambiente muy caldeado en el Estadio Olímpico.

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En busca de intentar volver al triunfo, Tigres tendrá una baja importante: la de Diego Lainez, el delantero de 26 años que habitualmente es titular en el primer equipo. El atacante no solo no será de la partida ante FC Juárez sino que directamente no firmará planilla: tampoco estará en el banquillo como alternativa para el complemento.

Tigres no podrá utilizar a Diego Lainez [Foto: Getty]

El futbolista auriazul no podrá jugar esta noche ya que debe cumplir una fecha de suspensión luego de haber sido expulsado en el último encuentro de Tigres en esta Liga MX. Al final del Clásico Regio de la semana pasada, Diego Lainez vio la tarjeta roja por encararse con Gerardo Arteaga en un tumulto, y su rival recibió la misma sanción.

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De todas maneras, aunque Diego Lainez suele ser un jugador muy utilizado por su calidad, no será una baja tan clave para Tigres hoy ante FC Juárez. Es que el atacante no tiene ni goles ni asistencias en este Apertura 2026, y eso que ha jugado todos los partidos hasta aquí. Le servirá la ausencia para intentar volver en un mejor nivel.