Por qué Gil Mora no jugará con la Sub 20

Así se tomó la decisión de que Gil Mora no fuera contemplado con México Sub 20 para esta competencia.

El próximo viernes la Selección Mexicana Sub 20 debutará en el campeonato de la categoría en la Concacaf, donde busca conseguir un buen resultado. Sin embargo, algo que llamó la atención es que Gilberto Mora, que tiene la edad no fue considerado.

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Hace una semana se dio a conocer la lista oficial de los convocados, por lo que extraño a los aficionados que el futbolista de Xolos de Tijuana no estuviera entre los elegidos, aún cuando ya había acabado su participación en el Mundial con México.

Justo en la conferencia previa a estos enfrentamientos que tendrán ante Antigua y Barbuda, Costa Rica y Guatemala, el director técnico Alex Diego dio a conocer la razón por la que el futbolista que está siendo la sensación en el México no fue elegido para esta competencia.

¿Por qué no llevaron a Gil Mora?

El estratega reveló que la actividad que ya venía mostrando Morita con el Mundial Sub 20 y luego la Copa del Mundo mayor terminó por dejarle una carga muy alta en cuestión física y era necesario que retomara la competencia con su equipo de la Liga MX.

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Además hay que recordar que antes de estar en el Mundial sufrió de una pubalgia que casi lo deja fuera de la competencia, por lo que antes de irse del conjunto fronterizo tiene que estar en buena forma para poder concretar la venta a un equipo de Europa y hay que cuidarlo físicamente.

En síntesis